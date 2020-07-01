В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов.

В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс. Так, например, меньше всего тарифы повысят в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В Пермском крае Мурманской области рост цен достигнет трех процентов, в Астраханской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Пензенской, Рязанской, Тверской, Ярославской и в ряде других областей тарифы проиндексируют на 3,6 процента.

Самый большой рост тарифов запланировали в Чечне, там он составит 6,5 процента.

Плата за свет

С 1 июля также возрастут тарифы и на электроэнергию, в среднем по стране — на пять процентов.

Наиболее значительный рост цен на электричество ожидает жителей Крыма и Севастополя — предельные максимумы для них увеличатся на 7,8 и 5,8 процента соответственно. Тем не менее, крымские тарифы по-прежнему останутся ниже средних по Южному федеральному округу, так как первоначально они были значительно дешевле среднероссийских. В 2016 году власти приняли решение постепенно увеличивать их до экономически обоснованного уровня.

В некоторых российских регионах объем потребления электроэнергии до определенного уровня рассчитывают по более низкому тарифу, а все, что выше, — по более высокому.

Рост предельных тарифов в таких регионах в среднем составляет 4,9 процента (в пределах соцнормы) и 4,8 процента (сверх соцнормы).

В Чечне рост тарифов может составить 6,3 процента, в Иркутской области — 5,4, в Кабардино-Балкарии — 5,29 процента. В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,9 процента, а в Подмосковье — на пять процентов.

Почему тарифы нельзя заморозить

Ранее в парламенте, а также в Торгово-промышленной палате предлагали перенести индексацию и провести ее в следующем году из-за ситуации с коронавирусом. Однако в Минстрое объяснили, что такой шаг может стать большой проблемой для жилищно-коммунальной отрасли.

"Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей. <…> Я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора", — отметил замглавы ведомства Максим Егоров.

Чиновник назвал эту сумму значительной. Он считает, что перенос индексации целая отрасль может не выдержать.

Кроме того, добавил Егоров, за три кризисных месяца объем выпадающих доходов уже составил около 70—80 миллиардов рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также счет заморозку тарифов необоснованной. По его мнению, такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зиме.

Как сэкономить?

Гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко рассказал агентству "Прайм", что россияне все же могут предпринять определенные шаги, чтобы сэкономить на ежемесячных выплатах.

Он рекомендовал вовремя платить по счетам, чтобы не пришлось тратить деньги на пени и штрафы. Кроме того, следует установить счетчики на свет, газ и воду.

"Без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)", — сказал эксперт.