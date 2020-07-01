Прах погибшей на Бали блогерши Тропицель доставили в Петербург

"Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка", - написал отец погибшей девушки на своей странице в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.