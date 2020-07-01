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Прах погибшей на Бали блогерши Тропицель доставили в Петербург
Отец разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, сообщил о доставке ее... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:40
гибель россиянки на бали
анастасия тропицель
индонезия
санкт-петербург
общество
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индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель россиянки на бали, анастасия тропицель, индонезия, санкт-петербург, общество

Прах погибшей на Бали блогерши Тропицель доставили в Петербург

17:40 01.07.2020
1099
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
Настя Тропицель. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Отец разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, сообщил о доставке ее праха в Петербург.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Настя Тропицель
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Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ.
"Наша девочка наконец-то доехала до своего родного дома, где она выросла и начала свой звёздный путь. Очень рано выпорхнула из гнезда и пошла своей дорогой, но, к сожалению, уже ничего не вернуть назад. Никому никогда не пожелаю пережить такую потерю своего ребёнка", - написал отец погибшей девушки на своей странице в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.
Он разместил фотографию, где фотография Анастасии Зубриной с траурной лентой стоит на урне с прахом, а также видео, где ее родные говорят о том, что в последний раз везут дочь из аэропорта домой.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.
071506
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Гибель россиянки на БалиАнастасия ТропицельИндонезияСанкт-ПетербургОбщество
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