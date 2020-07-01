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Украинского экс-министра заподозрили в организации взятки в $5 миллионов
Украинские правоохранители подозревают экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского в организации взятки в размере 5... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:27
ситуация на украине
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николай злочевский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ситуация на украине, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), николай злочевский, киев, украина, в мире

Украинского экс-министра заподозрили в организации взятки в $5 миллионов

17:27 01.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского в организации взятки в размере 5 миллионов долларов руководству антикоррупционных органов, сообщила в среду пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Первого июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) сообщено о подозрении в организации предоставления неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины", - сообщила пресс-служба в Facebook.
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В пресс-службе уточнили, что местонахождение Злочевского в данный момент неизвестно.
12 июня украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича и бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины. Позже офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.
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3 июня, 14:20
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По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил ранее, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков. Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности вице-президентом и госсекретарем США".
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 года
25 апреля, 08:00
Огромная взятка Порошенко. Дипломат раскрыл подробности Украинагейта
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Николай ЗлочевскийКиевУкраинаВ мире
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