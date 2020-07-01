Украинского экс-министра заподозрили в организации взятки в $5 миллионов

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Украинские правоохранители подозревают экс-министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского в организации взятки в размере 5 миллионов долларов руководству антикоррупционных органов, сообщила в среду пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Первого июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) сообщено о подозрении в организации предоставления неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины", - сообщила пресс-служба в Facebook

В пресс-службе уточнили, что местонахождение Злочевского в данный момент неизвестно.

12 июня украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича и бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы Украины. Позже офис генпрокурора начал служебное расследование по факту незаконного вмешательства в единый реестр досудебных расследований.

По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил ранее, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении взятки руководству антикоррупционных органов, оно касается стабилизационного кредита Национального банка Украины одному из банков. Burisma Group заявила, что ее сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует Злочевский.