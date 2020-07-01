https://ria.ru/20200701/1573748345.html
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:25
2020-07-01T18:56
ситуация на украине
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200520/1571699118.html
кот Старый
Порошенко лучше всех знает о "независимости" украинской судебной системы. Поэтому обращается к Зеленсому, а не к судье
24
павел рябышев
Петь, а чё ты как нашкодивший пацан от повесток бегаешь через черные ходы. Раздухарился. Вышиванку на груди порвал, мол рубите меня мечом. Типа крутой мужик.
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация на украине, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости.
Бывший президент Украины Петр Порошенко
на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому
и генпрокурору Ирине Венедиктовой
с предложением не откладывать его арест.
"Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте", — сказал он. Трансляция ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины"
.
По словам бывшего президента, если есть за что, то пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.
Ранее в заседании объявили перерыв, чтобы Порошенко и его адвокаты смогли ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство: то есть Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.
Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
Семочко стал первым замом главы Службы внешней разведки в июле 2018-го, а в апреле 2019-го Порошенко его уволил. Позже Семочко обжаловал этот указ в Верховном суде.