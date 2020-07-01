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"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:56
ситуация на украине
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200520/1571699118.html
Порошенко лучше всех знает о "независимости" украинской судебной системы. Поэтому обращается к Зеленсому, а не к судье
24
Петь, а чё ты как нашкодивший пацан от повесток бегаешь через черные ходы. Раздухарился. Вышиванку на груди порвал, мол рубите меня мечом. Типа крутой мужик.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде

17:25 01.07.2020 (обновлено: 18:56 01.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с предложением не откладывать его арест.
"Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте", — сказал он. Трансляция ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
По словам бывшего президента, если есть за что, то пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.
Ранее в заседании объявили перерыв, чтобы Порошенко и его адвокаты смогли ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство: то есть Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.
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Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
Семочко стал первым замом главы Службы внешней разведки в июле 2018-го, а в апреле 2019-го Порошенко его уволил. Позже Семочко обжаловал этот указ в Верховном суде.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Порошенко лучше всех знает о "независимости" украинской судебной системы. Поэтому обращается к Зеленсому, а не к судье
1 июля, 17:34
кот Старый
9140001
Петь, а чё ты как нашкодивший пацан от повесток бегаешь через черные ходы. Раздухарился. Вышиванку на груди порвал, мол рубите меня мечом. Типа крутой мужик.
1 июля, 17:39
прпавел рябышев
560000
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