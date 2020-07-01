"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде

"Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте", — сказал он. Трансляция ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины"

По словам бывшего президента, если есть за что, то пусть его судят, а если нет, то власти должны перед ним извиниться.

Ранее в заседании объявили перерыв, чтобы Порошенко и его адвокаты смогли ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство: то есть Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.

Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.