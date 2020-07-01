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В Казахстане из-за коронавируса отменили мероприятия
Мероприятия, ранее запланированные ко Дню столицы, отменены в Казахстане из-за коронавируса, они пройдут в режиме онлайн, сообщила в среду пресс-служба акимата... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:58
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, нур-султан, нурсултан назарбаев, казахстан

В Казахстане из-за коронавируса отменили мероприятия

16:58 01.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБлокпост в Казахстане
Блокпост в Казахстане
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НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Мероприятия, ранее запланированные ко Дню столицы, отменены в Казахстане из-за коронавируса, они пройдут в режиме онлайн, сообщила в среду пресс-служба акимата (мэрии) Нур-Султана.
В среду в соцсетях появилась информация о мероприятиях с массовым скоплением людей, которые якобы запланированы на День столицы в Нур-Султане. Пользователи восприняли это крайне негативно, посчитав неуместным проводить праздничные мероприятия на фоне напряженной ситуации с коронавирусом. День столицы празднуют в Казахстане 6 июля и делают это всегда с большим размахом, в тот же день отмечает свой день рождения первый президент республики Нурсултан Назарбаев. В этом году ему исполнится 80 лет.
"В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены. Мероприятия будут только в режиме онлайн", - говорится в сообщении на сайте администрации города.
По данным пресс-службы, большая часть мероприятий носит социальный характер. "Откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, социальный центр "Касипкер ана" – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, запланировано открытие станции скорой помощи и медцентра "Доктор у дома" в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир, мероприятие пройдет с ограниченным числом людей и строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать социальную дистанцию.
В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанНурсултан НазарбаевКазахстан
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