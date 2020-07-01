В Казахстане из-за коронавируса отменили мероприятия

"В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены. Мероприятия будут только в режиме онлайн", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

По данным пресс-службы, большая часть мероприятий носит социальный характер. "Откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, социальный центр "Касипкер ана" – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, запланировано открытие станции скорой помощи и медцентра "Доктор у дома" в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей", - отмечается в сообщении.