Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым

Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.

"Я уже седьмой раз приезжаю в Крым. Это никак не изменило мою жизнь. Существует некий ритуал, когда каждый раз украинский посол пишет письмо и требует введение новых санкций , но это ничего не меняет. Текст письма готов, только дата каждый раз меняется. Как у нас говорят: "В одно ухо влетело, а в другое вылетело". Примерно тот же эффект", - сказал Мариани журналистам.