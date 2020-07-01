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Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым
Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал ритуалом протест украинских властей на визит в Крым,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:53
россия
ситуация на украине
европарламент
тьерри мариани
евросоюз
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, европарламент, тьерри мариани, евросоюз, республика крым, украина, в мире

Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым

16:53 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал ритуалом протест украинских властей на визит в Крым, охарактеризовав его выражением "в одно ухо влетело, в другое вылетело".
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.
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В свою очередь, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился к главе Европарламента Давиду Сассоли и главе комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом осудить визит французских евродепутатов в Крым, который украинская сторона считает незаконным.
"Я уже седьмой раз приезжаю в Крым. Это никак не изменило мою жизнь. Существует некий ритуал, когда каждый раз украинский посол пишет письмо и требует введение новых санкций , но это ничего не меняет. Текст письма готов, только дата каждый раз меняется. Как у нас говорят: "В одно ухо влетело, а в другое вылетело". Примерно тот же эффект", - сказал Мариани журналистам.
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РоссияСитуация на УкраинеЕвропарламентТьерри МарианиЕвросоюзРеспублика КрымУкраинаВ мире
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