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Порошенко отказался давать показания в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался получать повестки и давать показания в Госбюро расследований (ГБР), передает агентство "Укринформ" со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:42
ирина венедиктова
сергей семочко
петр порошенко
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ирина венедиктова, сергей семочко, петр порошенко, украина, в мире

Порошенко отказался давать показания в Госбюро расследований

16:42 01.07.2020
363
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался получать повестки и давать показания в Госбюро расследований (ГБР), передает агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бывший глава государства посетил в среду Госбюро расследований, где был запланирован его допрос по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.
Игорь Коломойский
27 июня, 23:15
Коломойский призвал возбудить против Порошенко уголовное дело
"Порошенко отказался от дачи показаний. Также он в присутствии понятых отказался от получения повесток на следующие допросы ", - цитирует собеседника агентство.
Представитель пресс-службы добавил, что Порошенко вручили ходатайство о продлении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань писал в своем блоге в издании "Украинская правда", что его подзащитного вызывают на допрос по делу "из-за возможного захвата государственной власти и невыполнении решения суда при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения президентом Украины членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия".
На Украине возбужден ряд уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Порошенко стал подозреваемым по одному из уголовных дел. По его словам, всего на Украине в отношении него завели 24 дела.
Петр Порошенко
Вчера, 10:32
Порошенко заявил, что против него возбудили 24 дела
2110031
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Ирина ВенедиктоваСергей СемочкоПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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