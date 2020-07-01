Порошенко отказался давать показания в Госбюро расследований

Бывший глава государства посетил в среду Госбюро расследований, где был запланирован его допрос по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.
"Порошенко отказался от дачи показаний. Также он в присутствии понятых отказался от получения повесток на следующие допросы ", - цитирует собеседника агентство.
Представитель пресс-службы добавил, что Порошенко вручили ходатайство о продлении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань писал в своем блоге в издании "Украинская правда", что его подзащитного вызывают на допрос по делу "из-за возможного захвата государственной власти и невыполнении решения суда при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения президентом Украины членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия".
На Украине возбужден ряд уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Порошенко стал подозреваемым по одному из уголовных дел. По его словам, всего на Украине в отношении него завели 24 дела.