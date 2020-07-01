Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского

В видеоролике Зеленский исполняет роль Ноя, который после потопа радуется, что он по национальности "хохол, но не москаль". Затем глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.

"А ведь предупреждал "глас с небес" Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане", - написал Аксенов в комментарии к видео.