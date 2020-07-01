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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573746081.html
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:38
голосование по поправкам в конституцию
россия
ситуация на украине
сергей аксенов (политик)
конституция рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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Кто против те обычно приходят голосовать. Те кто не пришёл (52%) значит за.
75
К полудню своё отношение к поправкам в Конституцию России выразили свыше 167 тысяч севастопольцев, то есть 51,6% от числа избирателей региона.
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россия
республика крым
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, сергей аксенов (политик), конституция рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского

16:37 01.07.2020 (обновлено: 17:38 01.07.2020)
134220
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
В видеоролике Зеленский исполняет роль Ноя, который после потопа радуется, что он по национальности "хохол, но не москаль". Затем глас свыше дарует Ною гору Говерла, реку Днепр, но советует забыть о Крыме.
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"А ведь предупреждал "глас с небес" Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров. А теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане", - написал Аксенов в комментарии к видео.
Глава республики выразил уверенность в том, что Зеленский давно понимает ситуацию с принадлежностью полуострова, но, играя роль президента Украины, обязан следовать "сценарию западных режиссеров". "Ничего не поделаешь, работа такая – артист", - заключил Аксенов.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСитуация на УкраинеСергей Аксенов (политик)Конституция РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто против те обычно приходят голосовать. Те кто не пришёл (52%) значит за.
1 июля, 17:14
АСАндрей Ст
34210434
К полудню своё отношение к поправкам в Конституцию России выразили свыше 167 тысяч севастопольцев, то есть 51,6% от числа избирателей региона.
1 июля, 17:31
Иосиф Ермолаев
3910001
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