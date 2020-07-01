https://ria.ru/20200701/1573746081.html
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:37
2020-07-01T17:38
голосование по поправкам в конституцию
россия
ситуация на украине
сергей аксенов (политик)
конституция рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155085/85/1550858569_0:432:2873:2048_1400x0_80_0_0_4bc883bd38b415c55638378c44e2781f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573714860.html
https://ria.ru/20200609/1572707643.html
Андрей Ст
Кто против те обычно приходят голосовать. Те кто не пришёл (52%) значит за.
75
Иосиф Ермолаев
К полудню своё отношение к поправкам в Конституцию России выразили свыше 167 тысяч севастопольцев, то есть 51,6% от числа избирателей региона.
41
19
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155085/85/1550858569_0:432:2873:2048_1400x0_80_0_0_4bc883bd38b415c55638378c44e2781f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, сергей аксенов (политик), конституция рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире