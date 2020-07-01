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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573746045.html
В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 66,84%
Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Петербурге на 15 часов составила 66,84%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
санкт-петербург
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, владимир путин, санкт-петербург, политика

В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 66,84%

16:37 01.07.2020
169
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Петербурге на 15 часов составила 66,84%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Явка на 15 часов - 66,84%, что эквивалентно 2 миллионам 571 тысяче 190 участников голосования", - сказал он.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Как сообщил заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский, всего с утра в Горизбирком поступило 38 обращений, по ним ведется работа.
В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
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Вчера, 02:40
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Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСанкт-ПетербургПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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