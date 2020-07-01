В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 66,84%

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Петербурге на 15 часов составила 66,84%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

"Явка на 15 часов - 66,84%, что эквивалентно 2 миллионам 571 тысяче 190 участников голосования", - сказал он.

Как сообщил заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский, всего с утра в Горизбирком поступило 38 обращений, по ним ведется работа.

В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.

Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.

Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.