Избирком рассказал о ходе голосования по поправкам в Дагестане

По данным республиканского избиркома, явка избирателей на голосовании на 12.00 мск в Дагестане составила 78%.

ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании

ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании

"Все обращения, информации о нарушениях в соцсетях и СМИ нами обрабатываются. Есть небольшие нюансы, но серьезных нарушений, провокаций, которые могли бы повлиять на результаты, не выявлено", - сказал Дибиров.