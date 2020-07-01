https://ria.ru/20200701/1573745184.html
Россия, Иран и Турция не приемлют незаконный захват нефти в Сирии
Президенты России, Ирана и Турции выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:21
2020-07-01T16:21
война в сирии
россия
хасан роухани
владимир путин
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
иран
в мире
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1
россия
турция
сирия
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149366/29/1493662991_0:253:3072:1981_1400x0_80_0_0_85a9f53de9b6377a45d05e25fa547dcd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хасан роухани, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире