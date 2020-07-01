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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия, Иран и Турция не приемлют незаконный захват нефти в Сирии
Президенты России, Ирана и Турции выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:21
война в сирии
россия
хасан роухани
владимир путин
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
иран
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, хасан роухани, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире

Россия, Иран и Турция не приемлют незаконный захват нефти в Сирии

16:21 01.07.2020
1269
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президенты России, Ирана и Турции выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать Сирии.
Соответствующее заявление президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Тайипа Эрдогана опубликовано на сайте Кремля.
"Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия, выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать САР", - говорится в документе.
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Война в СирииРоссияХасан РоуханиВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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