Россия, Иран и Турция не приемлют незаконный захват нефти в Сирии

"Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия, выразили свое неприятие незаконного захвата и передачи нефтяных доходов, которые должны принадлежать САР", - говорится в документе.