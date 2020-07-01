Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

В среду суд возобновил рассмотрение вопроса об избрании Порошенко меры пресечения по делу о назначении в Службе внешней разведки. Адвокаты экс-президента заявили отвод группе прокуроров, в том числе Венедиктовой, и потребовали на заседании их допросить. Защита усомнилась в законности назначения группы прокуроров по этому делу, а также в их непредубежденности.

"Заявление защитника подозреваемого Порошенко… об отводе прокуроров… оставить без удовлетворения", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция ведется на Youtube-канале "Судебная власть Украины".

Ранее, 18 июня, в заседании был объявлен перерыв для того, чтобы у Порошенко и его адвокатов было время ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура вместо ареста попросила суд отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.