Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573745129.html
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:20
ирина венедиктова
ситуация на украине
петр порошенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:95:2727:1628_1400x0_80_0_0_d86cc3de7624a3f215221c32b9c0c8ea.jpg
https://ria.ru/20200626/1573491578.html
https://ria.ru/20200627/1573564236.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:95:2727:1628_1400x0_80_0_0_d86cc3de7624a3f215221c32b9c0c8ea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:0:2727:2046_1400x0_80_0_0_ef8821b1c9d5ed431f147ec66561ba11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_178:0:2225:2047_1400x0_80_0_0_8f325d418d4df70597f1d62a0abccb7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина венедиктова, ситуация на украине, петр порошенко, украина, в мире

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

16:20 01.07.2020
686
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
В среду суд возобновил рассмотрение вопроса об избрании Порошенко меры пресечения по делу о назначении в Службе внешней разведки. Адвокаты экс-президента заявили отвод группе прокуроров, в том числе Венедиктовой, и потребовали на заседании их допросить. Защита усомнилась в законности назначения группы прокуроров по этому делу, а также в их непредубежденности.
Петр Порошенко
26 июня, 01:16
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
"Заявление защитника подозреваемого Порошенко… об отводе прокуроров… оставить без удовлетворения", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция ведется на Youtube-канале "Судебная власть Украины".
Ранее, 18 июня, в заседании был объявлен перерыв для того, чтобы у Порошенко и его адвокатов было время ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура вместо ареста попросила суд отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
Петр Порошенко
27 июня, 18:03
Порошенко заявил о риске попадания украинцев в "московское стойло"
930000
Обсудить 1
Ирина ВенедиктоваСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко отказался давать показания в Госбюро расследований
Американский истребитель F-16 в небе
В США разбился истребитель F-16
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Россия, Иран и Турция не приемлют незаконный захват нефти в Сирии
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Наблюдатели рассказали, на что россияне жалуются во время голосования
Крым
Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук объяснил, почему Украина не является суверенным государством
Вячеслав Никонов
Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф оценил итоги саммита глав России, Ирана и Турции
Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ
В Таллине более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам
Многоцелевые истребители Су-27
Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Власти Чечни объяснили высокую явку на голосовании по поправкам
Строительство газопровода Северный поток-2
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния