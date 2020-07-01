Эрмитаж планируют открыть для посетителей в середине июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Государственный Эрмитаж планирует возобновить прием посетителей в середине июля, сообщил генеральный директор Михаил Пиотровский.
"Эрмитаж будет открываться для посещений в середине июля, как и планировалось ранее. Все будет проходить в рамках правил и норм, разработанных Роспотребнадзором", - сказал журналистам Пиотровский.
Ранее он сообщал, что при возобновлении работы музея ношение масок и перчаток будет обязательным, для посетителей, вероятнее всего, организуют ограниченные по времени сеансы.
Во вторник стало известно, что в Петербурге с 6 июля возобновляют работу выставочные залы, фитнес-центры и бассейны. Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов.