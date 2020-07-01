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Эрмитаж планируют открыть для посетителей в середине июля
Государственный Эрмитаж планирует возобновить прием посетителей в середине июля, сообщил генеральный директор Михаил Пиотровский. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:26
культура
михаил пиотровский
александр беглов
санкт-петербург
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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михаил пиотровский, александр беглов, санкт-петербург

Эрмитаж планируют открыть для посетителей в середине июля

16:07 01.07.2020 (обновлено: 16:26 01.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Дворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Государственный Эрмитаж планирует возобновить прием посетителей в середине июля, сообщил генеральный директор Михаил Пиотровский.
"Эрмитаж будет открываться для посещений в середине июля, как и планировалось ранее. Все будет проходить в рамках правил и норм, разработанных Роспотребнадзором", - сказал журналистам Пиотровский.
Ранее он сообщал, что при возобновлении работы музея ношение масок и перчаток будет обязательным, для посетителей, вероятнее всего, организуют ограниченные по времени сеансы.
Во вторник стало известно, что в Петербурге с 6 июля возобновляют работу выставочные залы, фитнес-центры и бассейны. Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор Александр Беглов.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Вчера, 12:57Голосование по поправкам в Конституцию
Директор Эрмитажа проголосовал по поправкам в Конституцию
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КультураМихаил ПиотровскийАлександр БегловСанкт-Петербург
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