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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573743652.html
В Приамурье 71,61% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 71,61% жителей Амурской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 3,16% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
амурская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573702575.html
Так будет везде, не сомневайтесь. Вчера голосовал: один наблюдатель, который наблюдает в свой телефон. И это центр города-миллионника. Секрет успеха в голосовании в течение нескольких дней. Говорят, что если войдет в правило Единую Россию не победить...
37
До 146% сталось ещё 74,39.
26
9
амурская область
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573743652.jpg?1593608442
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, амурская область, политика

В Приамурье 71,61% избирателей проголосовали за поправки к Конституции

15:54 01.07.2020 (обновлено: 16:00 01.07.2020)
6825
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок к Конституции России проголосовали 71,61% жителей Амурской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 3,16% протоколов.
Согласно данным Центризбиркома, 27,67% проголосовали против.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
385031095
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАмурская областьПолитика
Популярные комментарии
Так будет везде, не сомневайтесь. Вчера голосовал: один наблюдатель, который наблюдает в свой телефон. И это центр города-миллионника. Секрет успеха в голосовании в течение нескольких дней. Говорят, что если войдет в правило Единую Россию не победить...
1 июля, 16:14
ПППетр Первый
3001006
До 146% сталось ещё 74,39.
1 июля, 16:37
Андрей Елагин
1730006
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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