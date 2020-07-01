https://ria.ru/20200701/1573743652.html
В Приамурье 71,61% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 71,61% жителей Амурской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 3,16% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:54
2020-07-01T16:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
амурская область
политика
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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573743652.jpg?1593608442
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
Петр Первый
Так будет везде, не сомневайтесь. Вчера голосовал: один наблюдатель, который наблюдает в свой телефон. И это центр города-миллионника. Секрет успеха в голосовании в течение нескольких дней. Говорят, что если войдет в правило Единую Россию не победить...
37
Андрей Елагин
До 146% сталось ещё 74,39.
26
9
амурская область
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573743652.jpg?1593608442
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, амурская область, политика