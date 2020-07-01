Памфилова обсудила с Зюгановым данные о подготовке "директив" членам УИК

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Глава ЦИК Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что провела разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым , который "открестился" от дачи руководством КПРФ указаний по подготовке недостоверных особых мнений членов УИК от компартии.

Ранее член ЦИК Антон Лопатин заявил, что в Центральную избирательную комиссию стали поступать сообщения, в первую очередь, из тех регионов, где в единый день голосования, 13 сентября, пройдут выборы, о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ особых мнений к итоговым протоколам. По его словам, особые мнения написаны заранее и выглядят шаблонно. Зюганов, комментируя данные сообщения, заявил, что КПРФ не давала никаких "директив" членам УИК от партии готовить особые мнения на голосовании по конституции.

"Действительно он (Зюганов - ред.) открещивается от этого - никаких таких указаний (не было - ред.), это не идет от руководства Коммунистической партии... Руководство партии открестилось", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она отметила, что за подобными действиями могут стоять группы членов партии, "которые слились с радикальными оппозиционерами, совершенно противоположных взглядов идеологических".

Она также процитировала слова Зюганова, который призвал голосовать по поправкам "по совести".