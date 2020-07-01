Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573743328.html
Памфилова обсудила с Зюгановым данные о подготовке "директив" членам УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что провела разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который "открестился" от дачи руководством КПРФ указаний по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:45
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
кпрф
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
https://ria.ru/20200701/1573735010.html
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3bebf604d292e154971bffc30882a59c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9bf334b98fa2462adca98a767058231e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_261:0:2309:2048_1400x0_80_0_0_1e60d622ffe2822476ea4caedf77086d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, кпрф, геннадий зюганов, политика

Памфилова обсудила с Зюгановым данные о подготовке "директив" членам УИК

15:45 01.07.2020
733
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что провела разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который "открестился" от дачи руководством КПРФ указаний по подготовке недостоверных особых мнений членов УИК от компартии.
Ранее член ЦИК Антон Лопатин заявил, что в Центральную избирательную комиссию стали поступать сообщения, в первую очередь, из тех регионов, где в единый день голосования, 13 сентября, пройдут выборы, о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ особых мнений к итоговым протоколам. По его словам, особые мнения написаны заранее и выглядят шаблонно. Зюганов, комментируя данные сообщения, заявил, что КПРФ не давала никаких "директив" членам УИК от партии готовить особые мнения на голосовании по конституции.
Геннадий Зюганов голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
Вчера, 13:19Голосование по поправкам в Конституцию
КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции
"Действительно он (Зюганов - ред.) открещивается от этого - никаких таких указаний (не было - ред.), это не идет от руководства Коммунистической партии... Руководство партии открестилось", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она отметила, что за подобными действиями могут стоять группы членов партии, "которые слились с радикальными оппозиционерами, совершенно противоположных взглядов идеологических".
Она также процитировала слова Зюганова, который призвал голосовать по поправкам "по совести".
"Мы партия системная, мы за государство, мы не работаем с провокаторами", - сказал он. И мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести", - процитировала Памфилова лидера КПРФ.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
1031247
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФКПРФГеннадий ЗюгановПолитика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Вид на Кострому с Волги
На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В МИД рассказали о попытках дискредитации в ходе голосования за рубежом
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил возможный ответ ЕС на санкции к "Северному потоку — 2"
Вячеслав Никонов
Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед
ЦИК России
В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
Россия, Турция и Иран обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине в интернате зафиксировали вспышку коронавируса
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Многоцелевые истребители Су-27
Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
В Иркутской области 82,87% жителей поддержали принятие поправок
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Кубани проголосовал по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния