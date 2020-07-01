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Памфилова обсудила с Зюгановым данные о подготовке "директив" членам УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что провела разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который "открестился" от дачи руководством КПРФ указаний по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:45
2020-07-01T15:45
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
кпрф
геннадий зюганов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, кпрф, геннадий зюганов, политика
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
сообщила, что провела разговор с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым
, который "открестился" от дачи руководством КПРФ указаний по подготовке недостоверных особых мнений членов УИК от компартии.
Ранее член ЦИК Антон Лопатин заявил, что в Центральную избирательную комиссию стали поступать сообщения, в первую очередь, из тех регионов, где в единый день голосования, 13 сентября, пройдут выборы, о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ особых мнений к итоговым протоколам. По его словам, особые мнения написаны заранее и выглядят шаблонно. Зюганов, комментируя данные сообщения, заявил, что КПРФ не давала никаких "директив" членам УИК от партии готовить особые мнения на голосовании по конституции.
"Действительно он (Зюганов - ред.) открещивается от этого - никаких таких указаний (не было - ред.), это не идет от руководства Коммунистической партии... Руководство партии открестилось", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она отметила, что за подобными действиями могут стоять группы членов партии, "которые слились с радикальными оппозиционерами, совершенно противоположных взглядов идеологических".
Она также процитировала слова Зюганова, который призвал голосовать по поправкам "по совести".
"Мы партия системная, мы за государство, мы не работаем с провокаторами", - сказал он. И мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести", - процитировала Памфилова лидера КПРФ.