Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573743156.html
Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин
Правительство Казахстана предлагает ввести в стране двухнедельный карантин с 5 июля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в среду президент... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_97a7680ff183c77bb38c2431459fdb6f.jpg
2
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_97a7680ff183c77bb38c2431459fdb6f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_c0d98a548c861f419896080e5a502098.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_804:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_9d2ef7dab7c2c8178a5b66e17faf6584.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин

15:43 01.07.2020 (обновлено: 15:49 01.07.2020)
29469
© РИА Новости / Виталий БелоусовПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Проспект Туран в Нур-Султане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Казахстана предлагает ввести в стране двухнедельный карантин с 5 июля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в среду президент Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии - ред.) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев в Twitter.

В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
11245528
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Оплата услуг ЖКХ
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС
Вячеслав Никонов
Внук Молотова предположил, какую поправку мог бы поддержать его дед
Грозный
СМИ: чеченская диаспора подала десятки жалоб на мэра Ниццы
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
ЦИК России
ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,6 тысячи
Страны мира. Бразилия
В Бразилии из-за непогоды погибли семь человек
Дождь в Москве
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
04:00Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
Лента новостейМолния