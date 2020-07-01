https://ria.ru/20200701/1573743156.html
Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный карантин
Правительство Казахстана предлагает ввести в стране двухнедельный карантин с 5 июля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в среду президент... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:43
2020-07-01T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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2
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_97a7680ff183c77bb38c2431459fdb6f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире