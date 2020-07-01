Вице-премьер объяснила, как поправки помогут решить проблемы экологии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поправки в конституцию, в случае их принятия, позволят государству выработать единую политику в сфере экологии в России и помогут решить многие проблемы, усилят ответственность граждан в области охраны природы, уверена вице-премьер Поправки в конституцию, в случае их принятия, позволят государству выработать единую политику в сфере экологии в России и помогут решить многие проблемы, усилят ответственность граждан в области охраны природы, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко

"Сегодня как никогда вопросы экологии и охраны окружающей среды волнуют миллионы наших сограждан. И, пожалуй, нет ни одной стороны нашей жизни, на которую бы вопросы экологии не влияли… Поэтому тема экологии, ответственного отношения к природе получила в новой редакции основного закона развернутое отражение", - сказала Абрамченко журналистам в среду после голосования.

Вице-премьер напомнила, что в конституции предлагается закрепить установление правительством основ федеральной политики в области экологического развития и охраны окружающей среды. "Конечно, многое делается нами уже сегодня. Принимаются последовательные меры по переходу от ускоренного освоения ресурсов к их сохранению и ответственному отношению к природе. Мы реализуем национальный проект "Экология", - отметила Абрамченко.

По ее словам, особое внимание уделяется принципиально новым подходам к отрасли обращения с отходами, построенной на условиях действия "зеленой" экономики, а также возрождению российского леса – признанных "легких" планеты. Она отметила, что закладываются основы для предотвращения изменений климата и их последствий в рамках Парижского соглашения, большие надежды возлагаются и на результаты начатой работы по разработке концепции полноценной системы экологического мониторинга.

"Важно отметить, что предлагаемые поправки – это знак особого приоритета государства, закрепленные конституцией гарантии конкретных действий власти и общества в области природоохранной деятельности и экологии, направленных на обеспечение качества жизни граждан. Уверена, мою позицию разделяют миллионы граждан, связывающих свою жизнь с Россией – страной, которая должна стать лучшим местом для жизни", - считает вице-премьер.

Абрамченко подчеркнула, что для сохранения и преумножения природного достояния России следует сделать все возможное для коренного переосмысления себя, изменения экологического сознания и мышления, в конечном счете, повышения ответственности человека за состояние окружающей его среды.