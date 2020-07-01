Турция сделает все для сохранения территориальной целостности Сирии

"Я бы хотел, чтобы как можно скорее в Сирии установился мир, порядок и безопасность, и мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы Сирия сохранила свою территориальную целостность, для того, чтобы конфликт получил разрешение в долгосрочной перспективе", - сказал Эрдоган в ходе видеоконференции лидеров стран "астанинского формата" по сирийскому урегулированию (РФ, Иран, Турция).