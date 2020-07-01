https://ria.ru/20200701/1573740403.html
Турция сделает все для сохранения территориальной целостности Сирии
Турция будет делать все возможное, чтобы сохранить территориальную целостность Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:01
2020-07-01T15:07
война в сирии
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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1
турция
сирия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире