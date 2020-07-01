В Воронежской области отменили ряд ограничений по COVID-19

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области отменили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает в среду облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом продлили до 21 июня, затем - до 28 июня, а затем - до 5 июля.
"Воронежский губернатор Александр Гусев ослабил режим ограничений в регионе. Основные моменты: общепиту разрешено открыть летние веранды и террасы при расстановке перегородок или расстоянии между столиками от 1,5 м. Возобновляется работа фитнес-центров и спортобъектов при единовременной загрузке не более 25% от их пропускной способности и индивидуальных занятиях", - говорится в сообщении.
Кроме того, разрешены занятия спортом на свежем воздухе на открытых уличных плоскостных площадках, общедоступных стадионах и спортивных сооружениях. Разрешены тренировки сборных команд страны и регионов России, профессиональных спортклубов и организаций по спортподготовке. Также возобновляются соревнования по игровым видам спорта (без зрителей).
Наконец, в Воронеже открываются зоопарк и океанариум, во всей области открываются гостиницы. Отменяется требование самоизоляции для людей, прибывших в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 7754 человек. Выздоровели 4326. Умерли 47. По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО. Коэффициент распространения инфекции, по данным на среду, в области составляет 0,92 при норме 0,8.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.