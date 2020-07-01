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В Петербурге число вылечившихся от коронавируса превысило 18 тысяч
Общее количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 18 тысяч человек, в том числе за последние сутки... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:43
2020-07-01T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург