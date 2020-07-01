В Петербурге число вылечившихся от коронавируса превысило 18 тысяч

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 262 новых случая коронавируса.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 24 469 случаев заражения COVID-19. Умерло 1182 человека. Выздоровело 18 155 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 16 966 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1977 человек, из них 78 в обсерваторе, 972 - на самоизоляции, 927 - контактные.