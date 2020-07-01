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В Петербурге число вылечившихся от коронавируса превысило 18 тысяч
Общее количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 18 тысяч человек, в том числе за последние сутки... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:43
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге число вылечившихся от коронавируса превысило 18 тысяч

14:43 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Общее количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 18 тысяч человек, в том числе за последние сутки выздоровели 845 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 262 новых случая коронавируса.
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 24 469 случаев заражения COVID-19. Умерло 1182 человека. Выздоровело 18 155 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 16 966 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1977 человек, из них 78 в обсерваторе, 972 - на самоизоляции, 927 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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