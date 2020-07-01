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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции. Глава государства приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:44
голосование по поправкам в конституцию
россия
российская академия наук
владимир путин
москва
общество
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Владимир Путин на избирательном участке
Владимир Путин принял участие в голосвании по внесению поправок в Конституцию РФ
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россия, российская академия наук, владимир путин, москва, общество

Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

14:41 01.07.2020 (обновлено: 14:44 01.07.2020)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции. Глава государства приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где традиционно голосует на выборах разного уровня.
Президент прибыл в РАН в 10:57 по московскому времени. Там он показал паспорт, а член избиркома отметила его в списке избирателей. Расписывался он одноразовой ручкой.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
После этого Путину выдали бюллетень. Он отметил желаемую графу в кабинке для голосования, а затем опустил бумагу в один из КОИБов.
На участке президенту подарили набор, который выдают всем голосующим россиянам. В него входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.
Глава государства был без маски и перчаток. Однако перед голосованием помещение дезинфицировали.

Обращение к россиянам

Накануне Путин обратился к россиянам и призвал всех принять участие в голосовании по поправкам. Он отметил, что жители страны не просто выразят свое мнение по Конституции, а будут выбирать Россию, в которой хотят жить.
"Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что поправки к Основному закону вступят в силу только в случае одобрения гражданами.
Он выразил уверенность, что все россияне, принимая решение о голосовании, опираются на ценности, которые объединяют страну, — правду и справедливость, уважение к человеку труда, людям старших поколений, заботу о детях.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
30 июня, 21:33Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
"Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — заключил Путин.

Поправки в Конституцию

Сегодня, 1 июля, — основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.
В эти даты также проходило онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области, оно завершилось накануне. Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать через интернет, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос традиционным способом.
По последним данным, средняя явка по стране на 13 часов по московскому времени составила 59,01 процента.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:32Голосование по поправкам в Конституцию
Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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