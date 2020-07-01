Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции. Глава государства приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где традиционно голосует на выборах разного уровня.

Президент прибыл в РАН в 10:57 по московскому времени. Там он показал паспорт, а член избиркома отметила его в списке избирателей. Расписывался он одноразовой ручкой.

После этого Путину выдали бюллетень. Он отметил желаемую графу в кабинке для голосования, а затем опустил бумагу в один из КОИБов.

На участке президенту подарили набор, который выдают всем голосующим россиянам. В него входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Глава государства был без маски и перчаток. Однако перед голосованием помещение дезинфицировали.

Обращение к россиянам

Накануне Путин обратился к россиянам и призвал всех принять участие в голосовании по поправкам. Он отметил, что жители страны не просто выразят свое мнение по Конституции, а будут выбирать Россию, в которой хотят жить.

"Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам", — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что поправки к Основному закону вступят в силу только в случае одобрения гражданами.

Он выразил уверенность, что все россияне, принимая решение о голосовании, опираются на ценности, которые объединяют страну, — правду и справедливость, уважение к человеку труда, людям старших поколений, заботу о детях.

"Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — заключил Путин.

Поправки в Конституцию

Сегодня, 1 июля, — основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса. С учетом эпидемиологической обстановки россиянам предложили голосовать в течение недели, с 25 июня.

В эти даты также проходило онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области, оно завершилось накануне. Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать через интернет, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос традиционным способом.

По последним данным, средняя явка по стране на 13 часов по московскому времени составила 59,01 процента.