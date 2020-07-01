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Распространение нового коронавируса
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В Африке число случаев COVID-19 превысило 400 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 400 тысяч, более 10 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:38
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353
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коронавирус covid-19, воз, алжир (республика), юар, египет, в мире

В Африке число случаев COVID-19 превысило 400 тысяч

14:38 01.07.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 400 тысяч, более 10 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 403 692, скончались 10 126 человек с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (151 209) и Египте (68 311). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2953), ЮАР (2657) и Алжире (912).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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