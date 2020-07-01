Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
Ранее в заседании был объявлен перерыв для того, чтобы у Порошенко и его адвокатов было время ознакомиться с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения и подготовить линию защиты. Прокуратура вместо ареста попросила суд отпустить бывшего главу государства под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
"Судебное заседание по избранию меры пресечения объявляется открытым", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
Как передает корреспондент РИА Новости, сторонники экс-президента проводят митинг у здания суда. Там же установлена сцена, с которой они выступают. Порошенко перед входом в здание суда также выступил на митинге. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и вновь заявил, что его дело является политическим.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.