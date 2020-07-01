Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Как передает корреспондент РИА Новости, сторонники экс-президента проводят митинг у здания суда. Там же установлена сцена, с которой они выступают. Порошенко перед входом в здание суда также выступил на митинге. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и вновь заявил, что его дело является политическим.