Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Голосование по поправкам в Конституцию РФ Петербурге проходит спокойно, к полудню городской избирком получил 10 обращений, сообщил журналистам замначальника управления организации избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

"Судя по количеству обращений, голосование проходит очень спокойно, за сегодняшний день к 12.00 мы получили всего 10 обращений. Все они рассматриваются. Преимущественно это какие-то ситуации на УИК", - сказал он.

В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.

Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.

Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.