https://ria.ru/20200701/1573737682.html
Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге проходит спокойно, к полудню городской избирком получил 10 обращений, сообщил журналистам замначальника... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:16
2020-07-01T14:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573681426_0:170:2994:1854_1400x0_80_0_0_3507b1e698ad841c2fd4c4232495f7e6.jpg
https://ria.ru/20200701/1573727752.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573681426_0:170:2994:1854_1400x0_80_0_0_3507b1e698ad841c2fd4c4232495f7e6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573681426_263:0:2994:2048_1400x0_80_0_0_ec1054348f1d80ecd0e5dafc599db338.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573681426_946:0:2994:2048_1400x0_80_0_0_091096d85ac299515dff65511dc9b57a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
в Петербурге
проходит спокойно, к полудню городской избирком получил 10 обращений, сообщил журналистам замначальника управления организации избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.
"Судя по количеству обращений, голосование проходит очень спокойно, за сегодняшний день к 12.00 мы получили всего 10 обращений. Все они рассматриваются. Преимущественно это какие-то ситуации на УИК", - сказал он.
В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.