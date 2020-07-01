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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге проходит спокойно, к полудню городской избирком получил 10 обращений, сообщил журналистам замначальника... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573681426_0:170:2994:1854_1400x0_80_0_0_3507b1e698ad841c2fd4c4232495f7e6.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
конституция рф, владимир путин, санкт-петербург, общество

Петербургский горизбирком оценил ход голосования по поправкам

14:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге проходит спокойно, к полудню городской избирком получил 10 обращений, сообщил журналистам замначальника управления организации избирательного процесса, взаимодействия со СМИ аппарата горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.
"Судя по количеству обращений, голосование проходит очень спокойно, за сегодняшний день к 12.00 мы получили всего 10 обращений. Все они рассматриваются. Преимущественно это какие-то ситуации на УИК", - сказал он.
Владимир Путин на избирательном участке
Вчера, 11:02Голосование по поправкам в Конституцию
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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