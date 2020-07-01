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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
Более 5,2 тысячи человек в Таджикистане приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 14.00 (12.00 мск), сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, политика

В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам

14:04 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 1 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 5,2 тысячи человек в Таджикистане приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 14.00 (12.00 мск), сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в Таджикистане в 8.00 (6.00 мск).
"На пяти избирательных участках с учетом досрочного голосования приняли участие в процессе голосования 5208 человек, из них 608 – в посольстве РФ в Душанбе", - сказал Шамсуддинов.
По его словам, инцидентов и нештатных ситуаций в ходе голосования зарегистрировано не было, "все проходит спокойно, при большой активности граждан".
"Внесение изменений в Конституцию РФ – это требование времени, так как она не вечна. Для нас, пенсионеров, важно стабильное увеличение и индексация пенсий, чтобы мы себя чувствовали защищенными", - сказал РИА Новости военный пенсионер Саид Кавгиев.
В свою очередь врач-биохимик Людмила Рахманова заявила РИА Новости, что "Россия должна быть сильным и стабильным государством, с законами, укрепляющими национальное единство, и президент (Владимир) Путин именно к этому и стремится, поэтому принятие данных поправок необходимо".
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Всего на консульском учете, по данным Шамсиддинова, состоят 24 тысяч граждан РФ, но порядка 3 тысяч из них выехали в последние 50 дней вывозными и чартерными рейсами в Россию. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск).
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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