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В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
Более 5,2 тысячи человек в Таджикистане приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 14.00 (12.00 мск), сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:04
2020-07-01T14:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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конституция рф, владимир путин, политика
ДУШАНБЕ, 1 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 5,2 тысячи человек в Таджикистане приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 14.00 (12.00 мск), сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в Таджикистане в 8.00 (6.00 мск).
"На пяти избирательных участках с учетом досрочного голосования приняли участие в процессе голосования 5208 человек, из них 608 – в посольстве РФ в Душанбе", - сказал Шамсуддинов.
По его словам, инцидентов и нештатных ситуаций в ходе голосования зарегистрировано не было, "все проходит спокойно, при большой активности граждан".
"Внесение изменений в Конституцию РФ – это требование времени, так как она не вечна. Для нас, пенсионеров, важно стабильное увеличение и индексация пенсий, чтобы мы себя чувствовали защищенными", - сказал РИА Новости военный пенсионер Саид Кавгиев.
В свою очередь врач-биохимик Людмила Рахманова заявила РИА Новости, что "Россия должна быть сильным и стабильным государством, с законами, укрепляющими национальное единство, и президент (Владимир
) Путин
именно к этому и стремится, поэтому принятие данных поправок необходимо".
Всего на консульском учете, по данным Шамсиддинова, состоят 24 тысяч граждан РФ, но порядка 3 тысяч из них выехали в последние 50 дней вывозными и чартерными рейсами в Россию. Голосование продлится до 20.00 (18.00 мск).