В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам

В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото

В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

ДУШАНБЕ, 1 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 5,2 тысячи человек в Таджикистане приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ по состоянию на 14.00 (12.00 мск), сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ Шамиль Шамсуддинов.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в Таджикистане в 8.00 (6.00 мск).

"На пяти избирательных участках с учетом досрочного голосования приняли участие в процессе голосования 5208 человек, из них 608 – в посольстве РФ в Душанбе", - сказал Шамсуддинов.

По его словам, инцидентов и нештатных ситуаций в ходе голосования зарегистрировано не было, "все проходит спокойно, при большой активности граждан".

"Внесение изменений в Конституцию РФ – это требование времени, так как она не вечна. Для нас, пенсионеров, важно стабильное увеличение и индексация пенсий, чтобы мы себя чувствовали защищенными", - сказал РИА Новости военный пенсионер Саид Кавгиев.

В свою очередь врач-биохимик Людмила Рахманова заявила РИА Новости, что "Россия должна быть сильным и стабильным государством, с законами, укрепляющими национальное единство, и президент ( Владимир Путин именно к этому и стремится, поэтому принятие данных поправок необходимо".