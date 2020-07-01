В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%

"Явка на 18.00 (12.00 мск) составила 55,99%. Это вместе с предыдущими днями голосования. Наибольшая активность в Тындинском районе, где явка 77,29%, наименьшая в городе Тында - 36,16%", - сказала Ныркова.

Явка на выборы депутатов Государственной думы в 2016 году на 12.00 мск в Приамурье составляла 37,28%, на президентских выборах в 2018 году к этому времени проголосовали 56,83%.