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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573736866.html
В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
Явка на голосование по поправкам к Конституции России в Амурской области за два часа до закрытия участков составила 55,99%, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:57
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
амурская область
благовещенск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, владимир путин, амурская область, благовещенск, политика

В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%

13:57 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Новосибирске
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции России в Амурской области за два часа до закрытия участков составила 55,99%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.
"Явка на 18.00 (12.00 мск) составила 55,99%. Это вместе с предыдущими днями голосования. Наибольшая активность в Тындинском районе, где явка 77,29%, наименьшая в городе Тында - 36,16%", - сказала Ныркова.
Все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, открылись в Приамурье, большинство - в 8 утра (02.00 мск), три - в 6 утра (00.00 мск) - для тех, чей рабочий день начинается раньше, например, для сотрудников золотодобывающих рудников. Всего в регионе более 621 тысячи избирателей.
Избирательный участок по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
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Явка на выборы депутатов Государственной думы в 2016 году на 12.00 мск в Приамурье составляла 37,28%, на президентских выборах в 2018 году к этому времени проголосовали 56,83%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинАмурская областьБлаговещенскПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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