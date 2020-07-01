В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции России в Амурской области за два часа до закрытия участков составила 55,99%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.
"Явка на 18.00 (12.00 мск) составила 55,99%. Это вместе с предыдущими днями голосования. Наибольшая активность в Тындинском районе, где явка 77,29%, наименьшая в городе Тында - 36,16%", - сказала Ныркова.
Все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, открылись в Приамурье, большинство - в 8 утра (02.00 мск), три - в 6 утра (00.00 мск) - для тех, чей рабочий день начинается раньше, например, для сотрудников золотодобывающих рудников. Всего в регионе более 621 тысячи избирателей.
Явка на выборы депутатов Государственной думы в 2016 году на 12.00 мск в Приамурье составляла 37,28%, на президентских выборах в 2018 году к этому времени проголосовали 56,83%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.