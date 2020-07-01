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Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его коллеги из Турции и Ирана — Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — проводят встречу в формате видеоконфереции. Они... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:00
коронавирус covid-19
россия
война в сирии
хасан роухани
владимир путин
турция
сирия
тегеран (город)
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LIVE: Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи
LIVE: Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи
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видео, коронавирус covid-19, россия, война в сирии, хасан роухани, владимир путин, турция, сирия, тегеран (город), реджеп тайип эрдоган, иран, в мире
Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его коллеги из Турции и ИранаРеджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — проводят встречу в формате видеоконфереции. Они обсуждают положение дел в Сирии.
2020-07-01T14:35
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Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи. Трансляция

14:35 01.07.2020 (обновлено: 15:00 01.07.2020)
550
Президент России Владимир Путин и его коллеги из Турции и ИранаРеджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — проводят встречу в формате видеоконфереции. Они обсуждают положение дел в Сирии.
Ожидается, что по итогам саммита "астанинской тройки" будет опубликовано совместное заявление.
Шестой саммит "астанинского формата" должен был пройти в Тегеране, однако его отложили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Иране не исключили, что очная встреча все же состоится в Тегеране после переговоров в режиме онлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация.
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Коронавирус COVID-19РоссияВойна в СирииХасан РоуханиВладимир ПутинТурцияСирияТегеран (город)Реджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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