https://ria.ru/20200701/1573736538.html
Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его коллеги из Турции и Ирана — Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — проводят встречу в формате видеоконфереции. Они... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T14:35
2020-07-01T15:00
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война в сирии
хасан роухани
владимир путин
турция
сирия
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россия
турция
сирия
тегеран (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи
LIVE: Путин, Эрдоган и Роухани проводят переговоры по видеосвязи
2020-07-01T14:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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