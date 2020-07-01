В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Петербурге на 12.00 составила 62,17%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"На 12 часов в Петербурге проголосовали порядка 2,4 миллиона человек. Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Петербурге, по данным на 12 часов, составила 62,17%", - сказал он.
В Петербурге работают 1899 участковых избирательных комиссий на постоянных участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано 7 участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.