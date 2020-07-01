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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573736107.html
В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%
Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Петербурге на 12.00 составила 62,17%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:38
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
санкт-петербург
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, санкт-петербург, политика

В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%

13:38 01.07.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Виталий Аньков
Избирательный участок. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Петербурге на 12.00 составила 62,17%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"На 12 часов в Петербурге проголосовали порядка 2,4 миллиона человек. Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Петербурге, по данным на 12 часов, составила 62,17%", - сказал он.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 11:27Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн
В Петербурге работают 1899 участковых избирательных комиссий на постоянных участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано 7 участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинСанкт-ПетербургПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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