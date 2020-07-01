В Петербурге явка на голосовании по поправкам составила 62,17%

"На 12 часов в Петербурге проголосовали порядка 2,4 миллиона человек. Явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Петербурге, по данным на 12 часов, составила 62,17%", - сказал он.

В Петербурге работают 1899 участковых избирательных комиссий на постоянных участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.