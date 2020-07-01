https://ria.ru/20200701/1573735010.html
КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия начала работу над собственным проектом Конституции. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:19
2020-07-01T13:19
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
кпрф
геннадий зюганов
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733180_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_3a7c56d54fb4805bb4d0a99850420518.jpg
https://ria.ru/20200629/1573620338.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733180_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_3a7c56d54fb4805bb4d0a99850420518.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733180_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_78f7047490b5395b351564b11761c650.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573733180_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_95758efa731d0716694f676236be94aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, кпрф, геннадий зюганов, москва, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
заявил, что партия начала работу над собственным проектом Конституции.
В среду лидер компартии принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в Москве
. Своё решение проголосовать Зюганов объяснил нежеланием, чтобы за него это сделал кто-то другой.
"Мы считаем, что три советские Конституции - ленинская, сталинская и брежневская - дали уникальные права трудовому народу... Конституция ельцинская была выбрана без согласия с мнением народа и его желаниями", - заявил Зюганов журналистам.
Он отметил, что КПРФ принимала активное участие во внесении предложений в Конституцию: партия подготовила 108 поправок, выделила 15 приоритетных, которые, по мнению партии, сохранили бы страну. Однако, по словам Зюганова, ни одно из приоритетных предложений не было учтено.
Зюганов напомнил, что партия настаивала на проведении референдума, однако выбор был сделан в пользу общероссийского голосования по поправкам. По мнению партии, это голосование - опрос общественного мнения. Зюганов добавил, что КПРФ будет настаивать над принятием "Конституции народовластия", по которой "граждане бы имели все необходимое".
"Мы сейчас работаем над новым проектом Конституции, я вам по секрету скажу, потому что мы поняли, они всерьёз (менять Конституцию) не хотят", - сказал он журналистам.
Среда, 1 июля, – основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Сначала оно было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования.