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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия начала работу над собственным проектом Конституции. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:19
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
кпрф
геннадий зюганов
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, кпрф, геннадий зюганов, москва, политика

КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции

13:19 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
Геннадий Зюганов голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Геннадий Зюганов голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия начала работу над собственным проектом Конституции.
В среду лидер компартии принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на одном из участков в Москве. Своё решение проголосовать Зюганов объяснил нежеланием, чтобы за него это сделал кто-то другой.
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
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Зюганов объяснил отказ КПРФ от бойкота голосования по поправкам

"Мы считаем, что три советские Конституции - ленинская, сталинская и брежневская - дали уникальные права трудовому народу... Конституция ельцинская была выбрана без согласия с мнением народа и его желаниями", - заявил Зюганов журналистам.

Он отметил, что КПРФ принимала активное участие во внесении предложений в Конституцию: партия подготовила 108 поправок, выделила 15 приоритетных, которые, по мнению партии, сохранили бы страну. Однако, по словам Зюганова, ни одно из приоритетных предложений не было учтено.
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История Конституции Российской Федерации
Зюганов напомнил, что партия настаивала на проведении референдума, однако выбор был сделан в пользу общероссийского голосования по поправкам. По мнению партии, это голосование - опрос общественного мнения. Зюганов добавил, что КПРФ будет настаивать над принятием "Конституции народовластия", по которой "граждане бы имели все необходимое".

"Мы сейчас работаем над новым проектом Конституции, я вам по секрету скажу, потому что мы поняли, они всерьёз (менять Конституцию) не хотят", - сказал он журналистам.

Среда, 1 июля, – основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Сначала оно было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКПРФГеннадий ЗюгановМоскваПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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