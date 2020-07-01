КПРФ начала работу над собственным проектом Конституции

"Мы считаем, что три советские Конституции - ленинская, сталинская и брежневская - дали уникальные права трудовому народу... Конституция ельцинская была выбрана без согласия с мнением народа и его желаниями", - заявил Зюганов журналистам.

Он отметил, что КПРФ принимала активное участие во внесении предложений в Конституцию: партия подготовила 108 поправок, выделила 15 приоритетных, которые, по мнению партии, сохранили бы страну. Однако, по словам Зюганова, ни одно из приоритетных предложений не было учтено.

Зюганов напомнил, что партия настаивала на проведении референдума, однако выбор был сделан в пользу общероссийского голосования по поправкам. По мнению партии, это голосование - опрос общественного мнения. Зюганов добавил, что КПРФ будет настаивать над принятием "Конституции народовластия", по которой "граждане бы имели все необходимое".