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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573733830.html
Клишас заявил, что будущее за электронным голосованием
Электронное голосование удобно для избирателей, за ним будущее, считает сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, глава комитета... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:31
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика

Клишас заявил, что будущее за электронным голосованием

12:54 01.07.2020 (обновлено: 13:31 01.07.2020)
140
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в информационном центре ЦИК России
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в информационном центре ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в информационном центре ЦИК России
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Электронное голосование удобно для избирателей, за ним будущее, считает сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Мне кажется, что, конечно же, за электронным голосованием будущее. Я думаю, что регионы посмотрят на этот опыт и тоже сделают свои выводы. Конечно же, я думаю, мы имеем пример очень хорошего голосования с точки зрения построения этой системы для удобства человека", - сказал Клишас в информцентре ЦИК.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 10.00 25 июня по 20.00 30 июня. Принять в нем участие могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
08:00
Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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