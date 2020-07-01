https://ria.ru/20200701/1573733830.html
Клишас заявил, что будущее за электронным голосованием
Электронное голосование удобно для избирателей, за ним будущее, считает сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, глава комитета... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:54
2020-07-01T13:31
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
совет федерации рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573618144.html
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573734424_0:191:3058:1911_1400x0_80_0_0_52e8f085f564b12b857cc9aaf43ccfd3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика