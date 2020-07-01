Клишас заявил, что будущее за электронным голосованием

"Мне кажется, что, конечно же, за электронным голосованием будущее. Я думаю, что регионы посмотрят на этот опыт и тоже сделают свои выводы. Конечно же, я думаю, мы имеем пример очень хорошего голосования с точки зрения построения этой системы для удобства человека", - сказал Клишас в информцентре ЦИК.