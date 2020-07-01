Испания и Португалия открывают общую границу

"Пандемия показала нам прошлое, к которому мы не хотели возвращаться: континент с закрытыми границами. Свобода передвижения укрепилась в духе европейских граждан как один из основных принципов европейской идеи", - написал в Twitter португальский премьер Антониу Кошта. "Это (открытие границы - ред.) встреча соседей, братьев и друзей. От этой общей границы зависит наше общее процветание и общее будущее в европейском проекте", - добавил он.