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Испания и Португалия открывают общую границу
Испания и Португалия в среду открывают свою сухопутную границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса с середины марта. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:50
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, антониу кошта, евросоюз, алжир (республика), португалия, грузия, в мире

Испания и Португалия открывают общую границу

12:50 01.07.2020
159
© РИА Новости / Елена ШестернинаСамолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту "Барахас" в Мадриде
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту "Барахас" в Мадриде . Архивное фото
МАДРИД, 1 июл - РИА Новости. Испания и Португалия в среду открывают свою сухопутную границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса с середины марта.
В торжественной церемонии, которая проходит сначала на испанской территории, в крепости Бадахоса, а затем по другую сторону границы, в Элваш, участвуют король Испании Фелипе VI, испанский премьер Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, глава португальского кабинета Антониу Кошта.
Прослушав гимны двух стран в крепости Алькасаба, построенной арабами в IX веке, где сейчас находится музей, лидеры двух государств и правительств отправились в замок Элваш. Кадры транслировал телеканал 24 Horas.
"Эта встреча на высшем уровне подчеркивает тесное испано-португальское сотрудничество в области пограничного контроля… Обе страны придают огромное значение этому совместному акту", - заявили в правительстве Испании.
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Четыре страны приняли рекомендации ЕС о снятии ограничений на границах
"Пандемия показала нам прошлое, к которому мы не хотели возвращаться: континент с закрытыми границами. Свобода передвижения укрепилась в духе европейских граждан как один из основных принципов европейской идеи", - написал в Twitter португальский премьер Антониу Кошта. "Это (открытие границы - ред.) встреча соседей, братьев и друзей. От этой общей границы зависит наше общее процветание и общее будущее в европейском проекте", - добавил он.
В Испании с начала эпидемии было зарегистрировано почти 250 тысяч случаев заражения, 28,3 тысячи человек умерли. 21 июня в стране перестал действовать режим повышенной готовности, введенный 14 марта, были открыты границы со странами ЕС и Шенгена, за исключением Португалии. С момента снятия режима повышенной готовности и карантина в Испании зарегистрированы несколько локальных вспышек заболевания.
Число жертв в Португалии превышает 1,5 тысяч человек, выявлено более 42 тысяч случаев заражения. С этого понедельника из-за ухудшения эпидемиологической ситуации усиленные карантинные меры вновь начали действовать в Лиссабоне.
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Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на поездки в Евросоюз, утвердив список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу КоштаЕвросоюзАлжир (республика)ПортугалияГрузияВ мире
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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