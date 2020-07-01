Полиция выяснит, почему житель Самары проголосовал за жену и дочь

"В одном случае один из участников голосования потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на жену и дочь. Достаточно агрессивное было требование, а членами УИК были две пожилые женщины, которые просто напугались, дали ему проголосовать за жену и дочь, опасаясь за свое здоровье", - сказал Михеев.