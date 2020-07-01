Полиция выяснит, почему житель Самары проголосовал за жену и дочь

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Полиция занимается историей жителя Самары, который проголосовал по поправкам в Конституцию за жену и дочь, сообщил журналистам в среду председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.
По словам Михеева, за 1 июля в избирком региона не поступило ни одного обращения, касающегося голосования по поправкам в Конституцию. Однако за предыдущие шесть дней были зарегистрированы около 24 обращений, в трех инцидентах в настоящее время разбираются правоохранительные органы.
"В одном случае один из участников голосования потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на жену и дочь. Достаточно агрессивное было требование, а членами УИК были две пожилые женщины, которые просто напугались, дали ему проголосовать за жену и дочь, опасаясь за свое здоровье", - сказал Михеев.
Он уточнил, что инцидент произошел в Красноглинском районе Самары, бюллетени из ящика для голосования будут признаны недействительными. "Правоохранительные органы занимаются этим случаем, так как в действиях участника голосования, который проголосовал несколько раз, есть признаки состава уголовного преступления", - пояснил Михеев.
По его словам, полиция также проводит проверку из-за случая в Куйбышевском районе Самары, где участник голосования по ошибке в списках избирателей поставил подпись не напротив своей фамилии. Кроме того, правоохранительные органы занимаются инцидентом, произошедшим в Железнодорожном районе Самары, где жительница города, открыв дверь своей квартиры, брызнула в члена УИК из газового баллончика. "В результате человеку пришлось обращаться в медучреждение с достаточно серьезными травмами", - сообщил Михеев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.