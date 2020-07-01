Почти 50% избирателей Марий Эл проголосовали по поправкам

"По состоянию на 10 часов 1 июля 2020 года в Республике Марий Эл явка составила 49,99% - проголосовали 268 635 участников голосования. Больше всего проголосовавших в Сернурском (75,53%) и Волжском (74,78%) районах. В столице Республики Марий Эл активность граждан - 35,16%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день общероссийского голосования, по состоянию на 10.00, жалоб о нарушениях в ЦИК Марий Эл не поступало. "Ранее поступившие до дня голосования три жалобы были рассмотрены и не нашли своего подтверждения", - подчеркивается в сообщении.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.