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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Почти 50% избирателей Марий Эл проголосовали по поправкам
Почти 50% избирателей Марий Эл к 10.00 мск проголосовали по поправкам в конституцию РФ, сообщает избирком республики. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:38
голосование по поправкам в конституцию
республика марий эл
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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республика марий эл, конституция рф, владимир путин, политика

Почти 50% избирателей Марий Эл проголосовали по поправкам

12:37 01.07.2020 (обновлено: 12:38 01.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избирательный участок. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Почти 50% избирателей Марий Эл к 10.00 мск проголосовали по поправкам в конституцию РФ, сообщает избирком республики.
"По состоянию на 10 часов 1 июля 2020 года в Республике Марий Эл явка составила 49,99% - проголосовали 268 635 участников голосования. Больше всего проголосовавших в Сернурском (75,53%) и Волжском (74,78%) районах. В столице Республики Марий Эл активность граждан - 35,16%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день общероссийского голосования, по состоянию на 10.00, жалоб о нарушениях в ЦИК Марий Эл не поступало. "Ранее поступившие до дня голосования три жалобы были рассмотрены и не нашли своего подтверждения", - подчеркивается в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
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История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Марий ЭлКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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