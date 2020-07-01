Почти 42% избирателей Новосибирской области проголосовали по поправкам

Женщина на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Женщина на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

НОВОСИБИРСК, 1 июл - РИА Новости. Почти 42% избирателей в Почти 42% избирателей в Новосибирской области , по данным на 15.00 местного времени (11.00 мск) среды, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.

"По предварительным данным на 15.00, количество избирателей, которые приняли участие в голосовании, составило 905 381 человек. Это 41,84% от общего количества избирателей", - сказала она.

По данным облизбиркома, явка по Новосибирску составляет примерно 30%. В наукограде Кольцово – 45,76%, в городе Искитиме – 36,95%. Сельские районы традиционно показывают более высокую явку. Так, в Кыштовском районе она уже составляет 79%, в Кочковском – 81%, Здвинском – 79%.

В Новосибирской области 1 июля открыты 2013 избирательных участков, которые работают в штатном режиме. За шесть дней с 25 по 30 июня в регионе проголосовали 729,3 тысячи человек. Это 33,93% от общего количества избирателей Новосибирской области.

Голосование организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Все желающие члены избирательных комиссий были протестированы на коронавирус. Заболевших не выявлено. В Новосибирской области избиратели могут также отдать свой голос за присвоение Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести".

В Новосибирской области явка на президентских выборах 2018 года на 15.00 местного времени составила 42,63%.