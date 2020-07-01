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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573732439.html
Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам
Республика Тыва, Чеченская республика и Кемеровская область показали самую высокую явку на 10.00 по местному времени в ходе голосования по поправкам к... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:32
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
иркутская область
мурманская область
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москва
иркутская область
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573727588_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_eaaf2eb0d309df0e11b0523f91305889.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, москва, иркутская область, мурманская область

Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам

12:32 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Республика Тыва, Чеченская республика и Кемеровская область показали самую высокую явку на 10.00 по местному времени в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, самая низкая явка зафиксирована в Карелии, Иркутской области и Хабаровском крае, соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.
Данные предоставлены, исходя из процента участников голосования, получивших бюллетень, от общего числа включенных в списки участников голосования по всем регионам на 10.00 (по местному времени) 1 июля. При этом в части регионов Дальнего Востока голосование уже завершилось.
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
10:10Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
Так, согласно таблице на сайте ЦИК, в пятерку самых активных регионов вошли: Чеченская республика - 85.89%, Республика Тыва - 84,11%, Кемеровская область - 78,05%, Брянская область - 76,19%, Карачаево-Черкесская Республика - 75,54%.
Явка в Москве на 10.00 составила 45,56%, в Санкт-Петербурге - 60,10%.
Еще пять регионов показали самую низкую явку: Мурманская область - 34,27%, Камчатский край - 34,27%, Республика Карелия - 34,08%, Иркутская область - 30,31%, Хабаровский край – 29,47%.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваИркутская областьМурманская область
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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