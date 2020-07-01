Названы три самых активных региона в ходе голосования по поправкам

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Республика Тыва, Чеченская республика и Кемеровская область показали самую высокую явку на 10.00 по местному времени в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, самая низкая явка зафиксирована в Карелии, Иркутской области и Хабаровском крае, соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.
Данные предоставлены, исходя из процента участников голосования, получивших бюллетень, от общего числа включенных в списки участников голосования по всем регионам на 10.00 (по местному времени) 1 июля. При этом в части регионов Дальнего Востока голосование уже завершилось.
Так, согласно таблице на сайте ЦИК, в пятерку самых активных регионов вошли: Чеченская республика - 85.89%, Республика Тыва - 84,11%, Кемеровская область - 78,05%, Брянская область - 76,19%, Карачаево-Черкесская Республика - 75,54%.
Явка в Москве на 10.00 составила 45,56%, в Санкт-Петербурге - 60,10%.
Еще пять регионов показали самую низкую явку: Мурманская область - 34,27%, Камчатский край - 34,27%, Республика Карелия - 34,08%, Иркутская область - 30,31%, Хабаровский край – 29,47%.