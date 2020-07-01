В Ленинградской области явка на голосовании по поправкам составила 57,5%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области на 10 утра составила 57,5%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Активность жителей Ленинградской области составляет 57,51%. По данным на 10 утра, с учетом голосования, стартовавшего с 25 июня, в Ленинградской области уже проголосовали 787 тысяч 284 человека", - говорится в сообщении.
Для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию России в Ленобласти открыт 991 участок, также можно проголосовать на дому. Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил.
Согласно материалам областной избирательной комиссии, утренняя явка на президентских выборах в 2018 году на 10 часов в Ленобласти составляла 7,31%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.