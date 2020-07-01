Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573732211.html
В Ленинградской области явка на голосовании по поправкам составила 57,5%
Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области на 10 утра составила 57,5%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:26
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
ленинградская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573499646_0:102:3148:1873_1400x0_80_0_0_14df6c8e1c19b173a83020fa4e585520.jpg
https://ria.ru/20200701/1573729067.html
https://ria.ru/20200701/1573618144.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573499646_0:102:3148:1873_1400x0_80_0_0_14df6c8e1c19b173a83020fa4e585520.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573499646_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_52af0d712cbd8553c8c12dd4dd982be8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573499646_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_22b6387cf511422bcbe3fd0474c5466b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, ленинградская область, политика

В Ленинградской области явка на голосовании по поправкам составила 57,5%

12:26 01.07.2020
132
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрошюра с текстом Конституции РФ
Брошюра с текстом Конституции РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Брошюра с текстом Конституции РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Ленинградской области на 10 утра составила 57,5%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Активность жителей Ленинградской области составляет 57,51%. По данным на 10 утра, с учетом голосования, стартовавшего с 25 июня, в Ленинградской области уже проголосовали 787 тысяч 284 человека", - говорится в сообщении.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11:27Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК будет отображать данные о результатах голосования практически онлайн
Для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию России в Ленобласти открыт 991 участок, также можно проголосовать на дому. Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил.
Согласно материалам областной избирательной комиссии, утренняя явка на президентских выборах в 2018 году на 10 часов в Ленобласти составляла 7,31%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
200000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинЛенинградская областьПолитика
Рекомендуем
Работа информационного центра ЦИК России
В Самарской области более 53% избирателей проголосовали по поправкам
Женщина получает бюллетень на избирательном участке во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Более 40% жителей Владимирской области проголосовали по поправкам
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России на избирательном участке
В Самарской области явка на голосовании по поправкам превысила 57%
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ в Бак
В Ростовской области явка на голосовании по поправкам превысила 65%
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
В Калининградской области явка на голосовании по поправкам составила 43%
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Путину выдали все положенные подарки после голосования
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке
На Ставрополье явка на голосование по поправкам составила 62,99%
Женщина на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Почти 42% избирателей Новосибирской области проголосовали по поправкам
Машина скорой медицинской помощи
В Кировской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10В Нижегородской области более 63% избирателей проголосовали по поправкам
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
Лента новостейМолния