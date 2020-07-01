В Ленинградской области явка на голосовании по поправкам составила 57,5%

"Активность жителей Ленинградской области составляет 57,51%. По данным на 10 утра, с учетом голосования, стартовавшего с 25 июня, в Ленинградской области уже проголосовали 787 тысяч 284 человека", - говорится в сообщении.

Для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию России в Ленобласти открыт 991 участок, также можно проголосовать на дому. Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил.