https://ria.ru/20200701/1573732190.html
Путину выдали все положенные подарки после голосования
Президенту России Владимиру Путину после голосования выдали весь положенный подарочный набор, как и всем избирателям, сообщили РИА Новости на избирательном... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:26
2020-07-01T12:26
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
российская академия наук
владимир путин
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Владимир Путин на избирательном участке
Владимир Путин принял участие в голосвании по внесению поправок в Конституцию РФ
2020-07-01T12:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, российская академия наук, владимир путин, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президенту России Владимиру Путину
после голосования выдали весь положенный подарочный набор, как и всем избирателям, сообщили РИА Новости на избирательном участке, где голосовал президент.
Путин в среду проголосовал по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук
, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.
"Да, ему выдали все необходимое, как и всем избирателям", - сообщил сотрудник участка, отвечая на вопрос, выдали ли президенту билет на получение приза.
После голосования москвичи получают набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.