Путину выдали все положенные подарки после голосования

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президенту России Президенту России Владимиру Путину после голосования выдали весь положенный подарочный набор, как и всем избирателям, сообщили РИА Новости на избирательном участке, где голосовал президент.

Путин в среду проголосовал по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук , где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня.

"Да, ему выдали все необходимое, как и всем избирателям", - сообщил сотрудник участка, отвечая на вопрос, выдали ли президенту билет на получение приза.

После голосования москвичи получают набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.