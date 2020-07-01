https://ria.ru/20200701/1573731759.html
В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 47
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области выросло за сутки с 44 до 47, сообщает правительство... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:19
2020-07-01T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости.
Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области
выросло за сутки с 44 до 47, сообщает правительство региона.
На утро среды всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7754 человек. Выздоровели 4286 пациентов. Умерли 44 человека.
"Воронежская область, 11.00, среда, 1 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 4 326. Умерли: 47", - говорится в сообщении.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО. Коэффициент распространения инфекции, по данным на среду, в области составляет 0,92 при норме 0,8.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.