https://ria.ru/20200701/1573730396.html
При строительстве храма в Ленинградской области нашли связанный труп
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на территории строящегося храма в Ломоносовском районе Ленинградской области были... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:55
2020-07-01T12:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
ленинградская область
ломоносовский район
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, ломоносовский район, происшествия