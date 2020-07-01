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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200701/1573730396.html
При строительстве храма в Ленинградской области нашли связанный труп
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на территории строящегося храма в Ломоносовском районе Ленинградской области были... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
ленинградская область
ломоносовский район
происшествия
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ленинградская область
ломоносовский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, ломоносовский район, происшествия

При строительстве храма в Ленинградской области нашли связанный труп

11:55 01.07.2020 (обновлено: 12:02 01.07.2020)
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© Фото : СК РФ по Ленинградской областиОбнаружение на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека в Ленинградской области
Обнаружение на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека в Ленинградской области
© Фото : СК РФ по Ленинградской области
Обнаружение на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на территории строящегося храма в Ломоносовском районе Ленинградской области были обнаружены останки связанного человека, сообщает СУСК РФ по региону.
"Сосновоборским межрайонным следственным отделом… по факту обнаружения на территории храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека со связанными веревкой верхними и нижними конечностями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "убийство", - говорится в сообщении.
В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия с использованием криминалистической техники. Также назначены медицинские судебные экспертизы.
По данным региональных СМИ, на скелете якобы сохранились фрагменты современной одежды.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЛенинградская областьЛомоносовский районПроисшествия
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