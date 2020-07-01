Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573729949.html
В Свердловской области более 40% избирателей проголосовали по поправкам
Более 40% избирателей Свердловской области к полудню (10.00 мск) проголосовали по поправкам в конституцию, сообщил журналистам председатель регионального... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:47
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
чкаловский район
свердловская область
владимир
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726664_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c6ad556f19043e07918cd66a03ae3020.jpg
https://ria.ru/20200701/1573729690.html
чкаловский район
свердловская область
владимир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726664_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c6ad556f19043e07918cd66a03ae3020.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726664_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_4005dd9bff37c7953924706c4a8fba04.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726664_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_ea3a7d5592533aed867addf55a29cbda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, чкаловский район, свердловская область, владимир, политика

В Свердловской области более 40% избирателей проголосовали по поправкам

11:47 01.07.2020
156
© РИА Новости / Александр КряжевМужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Более 40% избирателей Свердловской области к полудню (10.00 мск) проголосовали по поправкам в конституцию, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Владимир Русинов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Все участки у нас открылись, все 2532. В штатном режиме идет голосование. На 12.00 (10.00 мск) у нас явка 42,31%. Проголосовал 1 миллион 412 тысяч 621 участник голосования", - сказал Русинов.
По его словам, максимальный показатель по явке на настоящий момент в поселке Пелым на севере области - 75,89%, минимальный в Чкаловском районе Екатеринбурга - 31,65%. В целом Екатеринбург показывает явку порядка 33%, уточнил он.
ЦИК России
11:41Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
210001
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинЧкаловский районСвердловская областьВладимирПолитика
Рекомендуем
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Наблюдатели выявили 153 случая нарушения процедур на голосовании
Врач в госпитале COVID-19
Во Владимирской области число пациентов с коронавирусом выросло до 4408
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Наблюдатели не выявили большого числа нарушений в день голосования
Избирательный участок
В Тюменской области явка на голосование по поправкам достигла 64%
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше число случаев COVID достигло 34 755
ЦИК России
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
Избирательный участок
В КБР более 70% избирателей проголосовали по поправкам в конституцию
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Приморье почти 60% избирателей проголосовали по поправкам
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после ДТП в Подмосковье, где пострадали девять человек
Андрей Клишас
Заседание рабочей группы по поправкам может пройти до конца недели
Избирательный участок
В Северной Осетии явка на голосовании по поправкам составила 74,65%
Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке
Мосгоризбирком: нарушений в процессе голосования в среду пока не выявлено
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 76%
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
В ВС Украины за сутки выявили девять новых случаев коронавируса
Врачи в госпитале COVID-19
В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Начались видеопереговоры президентов Ирана, России и Турции по Сирии
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния