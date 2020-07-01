В Свердловской области более 40% избирателей проголосовали по поправкам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Более 40% избирателей Свердловской области к полудню (10.00 мск) проголосовали по поправкам в конституцию, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Владимир Русинов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
"Все участки у нас открылись, все 2532. В штатном режиме идет голосование. На 12.00 (10.00 мск) у нас явка 42,31%. Проголосовал 1 миллион 412 тысяч 621 участник голосования", - сказал Русинов.
По его словам, максимальный показатель по явке на настоящий момент в поселке Пелым на севере области - 75,89%, минимальный в Чкаловском районе Екатеринбурга - 31,65%. В целом Екатеринбург показывает явку порядка 33%, уточнил он.