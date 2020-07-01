Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573729845.html
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:47
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
марат хуснуллин
госдума рф
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:500:1861:1547_1400x0_80_0_0_f78a48a5f121f5a034fa688be8a0034c.jpg
https://ria.ru/20200701/1573644892.html
https://realty.ria.ru/20200610/1572755357.html
https://ria.ru/20200609/1572660777.html
https://realty.ria.ru/20200604/1572454713.html
Это результат действий обнуленного мистера и его группы лиц по предварительному сговору, результат этих лжепоправок!?
127
А еще зарплаты силовикам подняли чтоб они несогласных палками лупили... Получается за наши деньги нам же по головам.
125
30
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:500:1861:1547_1400x0_80_0_0_f78a48a5f121f5a034fa688be8a0034c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:326:1861:1722_1400x0_80_0_0_2802c5636cdc129a62ae912d9947c80a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/15/408581587_0:93:1861:1954_1400x0_80_0_0_33314b4b9722d046369475b7a5e3a13f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), марат хуснуллин, госдума рф, общество, экономика

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

11:47 01.07.2020
52234
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов.
Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс. Так, меньше всего тарифы вырастут в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В Пермском крае и Мурманской области рост составит три процента, в Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ярославской областях, Ставропольском крае, Башкирии, Калмыкии и Мордовии — 3,6 процента.
В Петербурге тарифы вырастут на 3,8 процента, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1 процента. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии услуги ЖКХ подорожают на пять процентов, в Дагестане — на 5,2 процента, а в Кабардино-Балкарии — на 5,4 процента.
Самый большой рост тарифов запланирован в Чечне, там он составит 6,5 процента.
Рублевые купюры разного достоинства
08:00
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля

Плата за свет

С 1 июля вырастут тарифы и на электроэнергию. В среднем по России рост, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, составит пять процентов.
Больше всего электричество подорожает в Крыму и Севастополе — тут предельные максимумы вырастут на 7,8 и 5,8 процента соответственно. Однако крымские тарифы останутся ниже средних по Южному федеральному округу, так как изначально они были значительно ниже среднероссийских. Поэтому в 2016 году их решили поэтапно повышать до экономически обоснованного уровня.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
10 июня, 15:47
Эксперт заявил о необходимости корректировки инвестпрограмм в сфере ЖКХ
В некоторых регионах применяется социальная норма, при которой определенный объем потребления электроэнергии рассчитывается по более низкому тарифу, а все, что выше, — по более высокому. Рост предельных тарифов в таких регионах в среднем составляет 4,9 процента (в пределах соцнормы) и 4,8 процента (сверх соцнормы).
В Чечне рост тарифов может составить 6,3 процента, в Иркутской области — 5,4, в Кабардино-Балкарии — 5,29 процента. В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,9 процента, а в Подмосковье — на пять процентов.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
9 июня, 07:17
Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд

Почему тарифы нельзя заморозить

Ранее некоторые депутаты Госдумы, сенаторы, а также Торгово-промышленная палата предлагали отложить индексацию до следующего года из-за экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции. Однако в Минстрое заявили, что это может стать серьезной проблемой для жилищно-коммунальной отрасли.
"Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры, и я думаю, наша отрасль этого не выдержит", — сказал заместитель главы Минстроя Максим Егоров.
Он добавил, что за три кризисных месяца объем выпадающих доходов в отрасли ЖКХ уже составил около 70-80 миллиардов рублей.
"Это большие деньги", — заключил замминистра.
Неоправданной заморозку тарифов назвал и вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зиме.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
4 июня, 13:04
Не отвертишься: что делать, если нет денег на оплату ЖКХ

Как сэкономить?

Тем не менее у потребителей услуг ЖКХ есть возможность сэкономить, рассказал агентству "Прайм" гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
Прежде всего он рекомендует вовремя платить по счетам, чтобы не допускать пеней и штрафов. Кроме того, следует установить счетчики на свет, газ и воду.
"При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)", — сказал эксперт.
Кроме того, снизить расходы позволит установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон, напомнил он.

"Даже регулярное мытье светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить — ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки", — считает Минко.

1293265295
Обсудить 30
ЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Марат ХуснуллинГосдума РФОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Это результат действий обнуленного мистера и его группы лиц по предварительному сговору, результат этих лжепоправок!?
1 июля, 13:37
Юрий Беляк
111001501
А еще зарплаты силовикам подняли чтоб они несогласных палками лупили... Получается за наши деньги нам же по головам.
1 июля, 13:03
ffiona5577
11300902
Рекомендуем
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Актер Виктор Проскурин
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Руки в наручниках
На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
ЦИК: средняя явка на голосовании по Конституции составила 55,22%
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве
Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Рублевые купюры разного достоинства
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
Обнаружение на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека в Ленинградской области
При строительстве храма в Ленинградской области нашли связанный труп
Владимир Путин на избирательном участке
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07Около 70% избирателей Белгородской области проголосовали по поправкам
14:07Средняя явка по России на голосовании составила 59,60% на 14.00
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
Лента новостейМолния