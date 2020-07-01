С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов.

Самый большой рост тарифов запланирован в Чечне, там он составит 6,5 процента.

Плата за свет

С 1 июля вырастут тарифы и на электроэнергию. В среднем по России рост, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, составит пять процентов.

Больше всего электричество подорожает в Крыму и Севастополе — тут предельные максимумы вырастут на 7,8 и 5,8 процента соответственно. Однако крымские тарифы останутся ниже средних по Южному федеральному округу, так как изначально они были значительно ниже среднероссийских. Поэтому в 2016 году их решили поэтапно повышать до экономически обоснованного уровня.

В некоторых регионах применяется социальная норма, при которой определенный объем потребления электроэнергии рассчитывается по более низкому тарифу, а все, что выше, — по более высокому. Рост предельных тарифов в таких регионах в среднем составляет 4,9 процента (в пределах соцнормы) и 4,8 процента (сверх соцнормы).

В Чечне рост тарифов может составить 6,3 процента, в Иркутской области — 5,4, в Кабардино-Балкарии — 5,29 процента. В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,9 процента, а в Подмосковье — на пять процентов.

Почему тарифы нельзя заморозить

Ранее некоторые депутаты Госдумы , сенаторы, а также Торгово-промышленная палата предлагали отложить индексацию до следующего года из-за экономического кризиса и пандемии коронавирусной инфекции. Однако в Минстрое заявили, что это может стать серьезной проблемой для жилищно-коммунальной отрасли.

"Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры, и я думаю, наша отрасль этого не выдержит", — сказал заместитель главы Минстроя Максим Егоров.

Он добавил, что за три кризисных месяца объем выпадающих доходов в отрасли ЖКХ уже составил около 70-80 миллиардов рублей.

"Это большие деньги", — заключил замминистра.

Неоправданной заморозку тарифов назвал и вице-премьер Марат Хуснуллин . По его словам, такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зиме.

Как сэкономить?

Тем не менее у потребителей услуг ЖКХ есть возможность сэкономить, рассказал агентству "Прайм" гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Прежде всего он рекомендует вовремя платить по счетам, чтобы не допускать пеней и штрафов. Кроме того, следует установить счетчики на свет, газ и воду.

"При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)", — сказал эксперт.

Кроме того, снизить расходы позволит установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон, напомнил он.