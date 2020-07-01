С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка четырех процентов.
Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс. Так, меньше всего тарифы вырастут в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В Пермском крае и Мурманской области рост составит три процента, в Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ярославской областях, Ставропольском крае, Башкирии, Калмыкии и Мордовии — 3,6 процента.
В Петербурге тарифы вырастут на 3,8 процента, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1 процента. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии услуги ЖКХ подорожают на пять процентов, в Дагестане — на 5,2 процента, а в Кабардино-Балкарии — на 5,4 процента.
Самый большой рост тарифов запланирован в Чечне, там он составит 6,5 процента.
Плата за свет
С 1 июля вырастут тарифы и на электроэнергию. В среднем по России рост, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, составит пять процентов.
Больше всего электричество подорожает в Крыму и Севастополе — тут предельные максимумы вырастут на 7,8 и 5,8 процента соответственно. Однако крымские тарифы останутся ниже средних по Южному федеральному округу, так как изначально они были значительно ниже среднероссийских. Поэтому в 2016 году их решили поэтапно повышать до экономически обоснованного уровня.
В некоторых регионах применяется социальная норма, при которой определенный объем потребления электроэнергии рассчитывается по более низкому тарифу, а все, что выше, — по более высокому. Рост предельных тарифов в таких регионах в среднем составляет 4,9 процента (в пределах соцнормы) и 4,8 процента (сверх соцнормы).
В Чечне рост тарифов может составить 6,3 процента, в Иркутской области — 5,4, в Кабардино-Балкарии — 5,29 процента. В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,9 процента, а в Подмосковье — на пять процентов.
Почему тарифы нельзя заморозить
"Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры, и я думаю, наша отрасль этого не выдержит", — сказал заместитель главы Минстроя Максим Егоров.
Он добавил, что за три кризисных месяца объем выпадающих доходов в отрасли ЖКХ уже составил около 70-80 миллиардов рублей.
"Это большие деньги", — заключил замминистра.
Неоправданной заморозку тарифов назвал и вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, такое решение поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зиме.
Как сэкономить?
Тем не менее у потребителей услуг ЖКХ есть возможность сэкономить, рассказал агентству "Прайм" гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
Прежде всего он рекомендует вовремя платить по счетам, чтобы не допускать пеней и штрафов. Кроме того, следует установить счетчики на свет, газ и воду.
"При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)", — сказал эксперт.
Кроме того, снизить расходы позволит установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон, напомнил он.
"Даже регулярное мытье светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить — ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки", — считает Минко.