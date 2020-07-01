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В ВС Украины за сутки выявили девять новых случаев коронавируса
Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 187 человек, выздоровели 312, сообщил в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
вооруженные силы украины
украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ВС Украины за сутки выявили девять новых случаев коронавируса

11:41 01.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 187 человек, выздоровели 312, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. На лечении в учреждениях здравоохранения находятся три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 187 человек, всего за время пандемии выздоровели 312 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 539 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 998 случаев COVID-19, скончались 1173 человека, 19 548 пациентов выздоровели.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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