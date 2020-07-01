В ВС Украины за сутки выявили девять новых случаев коронавируса

"За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. На лечении в учреждениях здравоохранения находятся три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 187 человек, всего за время пандемии выздоровели 312 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 539 человек.