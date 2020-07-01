В ВС Украины за сутки выявили девять новых случаев коронавируса

"За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. На лечении в учреждениях здравоохранения находятся три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 187 человек, всего за время пандемии выздоровели 312 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 539 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 998 случаев COVID-19, скончались 1173 человека, 19 548 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.