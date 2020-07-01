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Токаев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству России за решение оказать республике гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:16
распространение нового коронавируса
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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353
60
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россия, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Токаев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

11:16 01.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 1 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству России за решение оказать республике гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств", - написал глава республики в Twitter.

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Во вторник пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что премьер республики Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. По данным пресс-службы, российская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направить в республику специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.
В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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