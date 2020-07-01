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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573728210.html
В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 60%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге на 10.30 мск составила почти 60%, свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:11
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
владимир путин
санкт-петербург
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
цик рф, владимир путин, санкт-петербург, политика

В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 60%

11:10 01.07.2020 (обновлено: 11:11 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге на 10.30 мск составила почти 60%, свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло, явка на голосовании в Санкт-Петербурге на 10.30 мск составила 59,20%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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