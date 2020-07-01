https://ria.ru/20200701/1573728210.html
В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 60%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге на 10.30 мск составила почти 60%, свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:10
2020-07-01T11:11
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
владимир путин
санкт-петербург
политика
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https://ria.ru/20200701/1573727953.html
санкт-петербург
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, владимир путин, санкт-петербург, политика