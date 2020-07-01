В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1166

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 30 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 1 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 1166, на лечении 719 пациентов, выписаны 376 человек, летальных случаев 71", - говорится в сообщении ведомства.