Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573728041.html
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1166
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 30, до 1166, сообщили РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_be43eceb6e897986169d71724988ae1b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573576575.html
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_be43eceb6e897986169d71724988ae1b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_7f61b4caa15989d3b778d0e3886115af.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_225:0:813:588_1400x0_80_0_0_1d65b891e157d5b36dd48e32a2f10638.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1166

11:07 01.07.2020
217
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 30, до 1166, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1136 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
28 июня, 09:35
Ученые выяснили, как действует COVID-19. Ему помогают "зловещие щупальца"
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 30 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 1 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 1166, на лечении 719 пациентов, выписаны 376 человек, летальных случаев 71", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
Рекомендуем
Украинские военные
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили более 30 мин по территории республики
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Мужчина принимает участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
В Ингушетии более 55% избирателей проголосовали по поправкам
Участники акции протеста шахтёров у здания администрации президента Украины в Киеве
В Киеве возле офиса Зеленского второй день протестуют шахтеры
Водитель машины скорой помощи
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 54
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Мужчина голосует по вопросу изменений в Конституцию России
В Подмосковье явка на голосовании по поправкам достигла 62,53%
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В оперштабе рассказали о новых заболевших COVID-19 в Москве
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 60%
Медик у машины скорой помощи
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
ОП не зафиксировала серьезных нарушений при голосовании по Конституции
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев коронавируса превысило 26 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06ЦИК узнал о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
14:05В Коми разрешили работу торговых центров
14:04В Таджикистане более 5,2 тысячи избирателей проголосовали по поправкам
14:04Шредер призвал бороться с санкциями США против "Северного потока — 2"
14:02Около 52% севастопольцев проголосовали по поправкам
14:00В ГД изучат противоречивую публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале
13:59Заседание рабочей группы по поправкам пройдет в пятницу в режиме онлайн
13:57Глава Минкомсвязи выступил за открытие в России офиса Telegram
13:57В Приамурье явка на голосовании по поправкам приблизилась к 56%
13:56В Крыму явка на голосовании по поправкам превысила 72%
13:55В психинтернате в Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса
13:54Эксперт рассказала о вероятности заражения COVID-19 летом
13:53Почти 75% избирателей КБР проголосовали по поправкам к Конституции
13:53Руденя: голосование по конституции - исторический момент
13:51В Хакасии явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 43%
13:51В Калмыкии явка избирателей на голосовании по поправкам составила 62%
13:49В Киргизии за полдня около трех тысяч человек проголосовали по поправкам
13:48В КЧР явка на голосовании по поправкам составила 75,54%
13:47Эксперты назвали голосование по поправкам легитимным и цивилизованным
13:44Цены на нефть марки Brent выросли до 42,37 доллара за баррель
Лента новостейМолния