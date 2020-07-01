Путин проголосовал по поправкам к Конституции

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где по традиции голосует на выборах разного уровня.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Президент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Президент появился на избирательном участке в 10:57 и прошел в помещение. Там он показал паспорт, а член избиркома отметила его в списке избирателей и предложила воспользоваться одноразовой ручкой, чтобы расписаться.
После этого Путин получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования, а затем опустил бюллетень в один из КОИБов.
Затем президенту выдали положенный всем голосующим набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.
Президент был без маски и перчаток. Однако перед голосованием помещение дезинфицировали.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Президент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Сегодня, 1 июля, — основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Сначала его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за эпидемии коронавируса.
Позже Путин объявил о новой дате голосования. С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить безопасность россиян голосование решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области — организовали онлайн-голосование.
Накануне ЦИК сообщил, что в голосовании, в том числе дистанционном, приняли участие 49,6 миллиона избирателей. По последним данным, сегодня к 12:00 средняя явка по стране составила 57,43 процента.