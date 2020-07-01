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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Президент Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T12:45
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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Россия стала сильнее с Путиным и останется сильной и даже сильнее с Путиным! Все остальное не имеет значения. Слава России! Удачи! Бог с Россией в эти трудные годы, и как бы ни старались некоторые остановить это, им это не удастся! 🇷🇺💖
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60
Владимир Путин на избирательном участке
Владимир Путин принял участие в голосвании по внесению поправок в Конституцию РФ
2020-07-01T11:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, конституция рф, владимир путин, политика

Путин проголосовал по поправкам к Конституции

11:02 01.07.2020 (обновлено: 12:45 01.07.2020)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук, где по традиции голосует на выборах разного уровня.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Президент появился на избирательном участке в 10:57 и прошел в помещение. Там он показал паспорт, а член избиркома отметила его в списке избирателей и предложила воспользоваться одноразовой ручкой, чтобы расписаться.
После этого Путин получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования, а затем опустил бюллетень в один из КОИБов.
Затем президенту выдали положенный всем голосующим набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.
Президент был без маски и перчаток. Однако перед голосованием помещение дезинфицировали.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин во время голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке № 2151
Сегодня, 1 июля, — основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Сначала его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за эпидемии коронавируса.
Позже Путин объявил о новой дате голосования. С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить безопасность россиян голосование решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области — организовали онлайн-голосование.
Накануне ЦИК сообщил, что в голосовании, в том числе дистанционном, приняли участие 49,6 миллиона избирателей. По последним данным, сегодня к 12:00 средняя явка по стране составила 57,43 процента.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Россия стала сильнее с Путиным и останется сильной и даже сильнее с Путиным! Все остальное не имеет значения. Слава России! Удачи! Бог с Россией в эти трудные годы, и как бы ни старались некоторые остановить это, им это не удастся! 🇷🇺💖
1 июля, 11:52
Barbie
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Лучший Президент
1 июля, 12:11
Марина Бойко
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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