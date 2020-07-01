Путин проголосовал по поправкам к Конституции

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук , где по традиции голосует на выборах разного уровня.

Президент появился на избирательном участке в 10:57 и прошел в помещение. Там он показал паспорт, а член избиркома отметила его в списке избирателей и предложила воспользоваться одноразовой ручкой, чтобы расписаться.

После этого Путин получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования, а затем опустил бюллетень в один из КОИБов.

Затем президенту выдали положенный всем голосующим набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Президент был без маски и перчаток. Однако перед голосованием помещение дезинфицировали.

Сегодня, 1 июля, — основной день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Сначала его назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за эпидемии коронавируса.

Позже Путин объявил о новой дате голосования. С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости обеспечить безопасность россиян голосование решили проводить в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Для жителей двух регионов — Москвы Нижегородской области — организовали онлайн-голосование.