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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
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Единый дистрибьюторский центр открыли в Тульской области
РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:58
тульская область
алексей дюмин
европа
тульская область
санкт-петербург
экономика
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353
60
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РИА Новости
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алексей дюмин, европа, тульская область, санкт-петербург, экономика

Единый дистрибьюторский центр открыли в Тульской области

10:58 01.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГлава Тульской области Алексей Дюмин во время посещения единого дистрибьюторского центра в Новомосковске Тульской области
Глава Тульской области Алексей Дюмин во время посещения единого дистрибьюторского центра в Новомосковске Тульской области
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Глава Тульской области Алексей Дюмин во время посещения единого дистрибьюторского центра в Новомосковске Тульской области
ТУЛА,1 июля — РИА Новости. Единый дистрибьюторский центр открылся в Тульской области, он станет крупнейшим логистическим центром компании Procter&Gamble в Европе и позволит более эффективно обслуживать партнеров и потребителей во всех регионах страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, компания инвестировала в строительство 2,5 миллиарда рублей. Созданы более пятисот рабочих мест.
Новый логистический хаб компании создает условия для дальнейшего развития производственных мощностей компании в регионе и размещения здесь новых производственных линий. Сейчас в новом центре идут тестирование и отладка логистических процессов.
"Procter&Gamble - стратегический партнер Тульской области. В прошлом году благодаря оперативному взаимодействию с Федеральной налоговой службой компания стала налоговым резидентом региона. Кроме того, за последние 4 года она реализовала уже третий инвестиционный проект на промышленной площадке в Новомосковске", – привели в пресс-службе слова главы региона Алексея Дюмина, который накануне посетил логистический центр.
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Базирующаяся в американском штате Огайо Procter&Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter&Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает на территории страны более 70 торговых марок. Компании принадлежат заводы в Новомосковске (Тульская область) и Дзержинске (Нижегородская область), а также фабрика в Санкт-Петербурге.
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Тульская областьАлексей ДюминЕвропаТульская областьСанкт-ПетербургЭкономика
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