Единый дистрибьюторский центр открыли в Тульской области

По его словам, компания инвестировала в строительство 2,5 миллиарда рублей. Созданы более пятисот рабочих мест.

Новый логистический хаб компании создает условия для дальнейшего развития производственных мощностей компании в регионе и размещения здесь новых производственных линий. Сейчас в новом центре идут тестирование и отладка логистических процессов.