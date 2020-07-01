В Приамурье более 53% избирателей проголосовали по поправкам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 (09.00 мск) в Амурской области с учетом предыдущих дней голосования составила 53,8%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.

"Явка составила 53,8%. Это на 15.00 (09. 00 мск) вместе с предыдущими днями голосования. Активнее всего идут на участки жители Свободненского района Приамурья", - сказала Ныркова РИА Новости.

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Всего в регионе более более 621 тысячи избирателей.

Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году на 15. 00 мск в Приамурье составляла 30,62%, на президентских выборах в 2018 году к этому времени проголосовали 47,5%.