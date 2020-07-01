В Приамурье более 53% избирателей проголосовали по поправкам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 (09.00 мск) в Амурской области с учетом предыдущих дней голосования составила 53,8%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.
"Явка составила 53,8%. Это на 15.00 (09. 00 мск) вместе с предыдущими днями голосования. Активнее всего идут на участки жители Свободненского района Приамурья", - сказала Ныркова РИА Новости.
Все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках открылись в Приамурье, большинство - в 08.00 (02.00 мск), три - в 06.00 (00.00 мск) - для тех, чей рабочий день начинается раньше, например, для сотрудников золотодобывающих рудников.
Всего в регионе более более 621 тысячи избирателей.
Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году на 15. 00 мск в Приамурье составляла 30,62%, на президентских выборах в 2018 году к этому времени проголосовали 47,5%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.