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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573727399.html
В Приамурье более 53% избирателей проголосовали по поправкам
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 (09.00 мск) в Амурской области с учетом предыдущих дней голосования составила 53,8%, сообщила РИА... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:56
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
амурская область
благовещенск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573726676_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_03cfd6085b712e8c635d83609ad4f96a.jpg
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конституция рф, владимир путин, амурская область, благовещенск, политика

В Приамурье более 53% избирателей проголосовали по поправкам

10:56 01.07.2020
176
© РИА Новости / Виталий АньковНа избирательном участке
На избирательном участке
© РИА Новости / Виталий Аньков
На избирательном участке. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 (09.00 мск) в Амурской области с учетом предыдущих дней голосования составила 53,8%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии региона Татьяна Ныркова.
"Явка составила 53,8%. Это на 15.00 (09. 00 мск) вместе с предыдущими днями голосования. Активнее всего идут на участки жители Свободненского района Приамурья", - сказала Ныркова РИА Новости.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
10:47Голосование по поправкам в Конституцию
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Все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках открылись в Приамурье, большинство - в 08.00 (02.00 мск), три - в 06.00 (00.00 мск) - для тех, чей рабочий день начинается раньше, например, для сотрудников золотодобывающих рудников.
Всего в регионе более более 621 тысячи избирателей.
Явка на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2016 году на 15. 00 мск в Приамурье составляла 30,62%, на президентских выборах в 2018 году к этому времени проголосовали 47,5%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинАмурская областьБлаговещенскПолитика
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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