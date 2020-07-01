В Нижнем Новгороде трое детей попали в больницу после ДТП с грузовиком

"Пятеро детей были доставлены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, трое из них госпитализированы. Двое детей - 11 лет и 6 месяцев - с закрытыми черепно-мозговыми травмами, множественными ушибами и ранами головы находятся в отделении нейрохирургии. Еще один ребенок, которому 2,5 года, со сложной сочетанной травмой находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще двое детей были отпущены на амбулаторное наблюдение", - сообщили в больнице.