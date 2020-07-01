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В Нижнем Новгороде трое детей попали в больницу после ДТП с грузовиком
Трое из пятерых детей, получивших травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, госпитализированы, двухлетний ребенок находится... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T10:52
нижний новгород
происшествия
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нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде трое детей попали в больницу после ДТП с грузовиком

10:52 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Трое из пятерых детей, получивших травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, госпитализированы, двухлетний ребенок находится в реанимации, сообщили РИА Новости в Нижегородской областной детской клинической больнице.
Вечером во вторник на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде водитель автомобиля "Иж Ода", поворачивая налево, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате травмы получили 7 человек, находившихся в легковом автомобиле: мужчина-водитель, женщина-пассажир и 5 детей.
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25 февраля, 09:31
"Пятеро детей были доставлены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, трое из них госпитализированы. Двое детей - 11 лет и 6 месяцев - с закрытыми черепно-мозговыми травмами, множественными ушибами и ранами головы находятся в отделении нейрохирургии. Еще один ребенок, которому 2,5 года, со сложной сочетанной травмой находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Еще двое детей были отпущены на амбулаторное наблюдение", - сообщили в больнице.
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Нижний НовгородПроисшествия
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