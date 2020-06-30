https://ria.ru/20200630/1573710991.html
В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при ДТП
Семь человек, в том числе пятеро детей, получили травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:33
2020-06-30T22:33
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573601757.html
нижний новгород
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, нижегородская область, происшествия