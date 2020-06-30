В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при ДТП

"По предвари­тельным данным, водитель автомобиля "Иж Ода", поворачивая налево, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате получили травмы 7 человек, находившихся в легковом автомобиле: мужчина-водитель, женщина-пассажир и 5 детей. Все они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.